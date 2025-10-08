台股震盪回檔逾300點！法人：AI 主流不變、修正即進場機會

台股8日開低震盪，截至上午11整，盤中最低達26,883點，一度修正327點，暫時跌點收斂至200點附近。法人建議，隨AI產業升級與出口動能延續，台股中長期基本面穩健，建議投資人以紀律性定期定額方式參與市場，為資產累積建立長期成長動能。

美國政府預算案未能在期限內通過，導致聯邦多數部門自10月1日起暫時停擺。聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，雖然部分公務員被迫休假，短期內將抑制部分經濟活動，但非國防支出僅占GDP約2.7%，整體影響有限。《大而美法案》預留約5兆美元舉債空間確保債務履約，加上社福支出維持撥付，民間消費仍具韌性。

儘管統計局暫停運作導致非農就業與CPI數據延後公布，使聯準會10月決策缺乏完整資訊，但目前利率已高於中性水準，市場普遍預期後續仍有降息空間。歷史經驗顯示，美股在政府停擺前後表現差異不大，顯示投資人信心穩定。

在台灣經濟方面，何彥樟指出，外需動能持續強勁，第2季GDP年增達8.01%，主計總處與中央銀行均上修2025年經濟成長率至4.5%。AI伺服器、半導體與資通訊產品需求強勁，帶動出口與投資同步上調。

相對而言，內需消費受民俗月與物價壓力影響略有趨緩，但隨著年底購物旺季、車商促銷與百貨週年慶展開，延遲性消費有望回升。歷史數據顯示，台股第4季表現一向亮眼，過去十年有九年繳出正報酬，平均漲幅逾4.8%，顯示年底行情具支撐。

何彥樟進一步指出，面對全球政策不確定性與市場波動，長期投資的重要性更為凸顯。其中，「聯邦臺灣精彩50 ETF（009804）」以台灣市值前50大企業為成分，涵蓋半導體、AI伺服器、金融等核心產業，具備高流動性與分散風險優勢，可有效反映台股整體走勢。投資人若採取定期定額策略，可在波動中平均成本、降低進場風險，並長期參與台灣企業的成長契機。