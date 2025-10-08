外資點名四虎將 逆勢抗跌勝大盤
美系外資最新報告重申智邦（2345）、貿聯-KY（3665）、川湖（2059）、全新（2455）四檔個股正向，9日早盤股價呈現逆勢抗跌。
智邦今（2025）年9月營收符合美系大行的預估，第3季營收季增兩成優於預期。展望第4季，券商認為儘管AI加速器將經歷產品轉換，但不至對智邦形成營收落差，因switch將補上，預期升級的800G將穩定出貨，2026年展望依舊正向。
貿聯-KY第3季營收符合美系大行預期，預期第4季的HPC展望靚，由伺服器相關cable及AEC帶動。長期在power及資料中心展望佳，還有半導體相關業務。
川湖第3季營收符合美系大行預估。券商預期第4季營收續升，因GPU/ ASIC伺服器出貨正向且產品升級。
全新9月營收反映InP正常回歸，高速連結需求旺，帶動CW雷射需求上升。展望CPO時代，券商認為CW雷射較於EML更具競爭力，其週期短、良率高、可外接調變器且供應商更多。券商觀察全新正從 PD轉向 LD / CW 雷射，並朝高功率（例如 100mW / 200mW） 發展。預估光電在2028年能佔總營收55%，推升毛利率至46.6%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言