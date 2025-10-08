外資點名四虎將 逆勢抗跌勝大盤

美系外資最新報告重申智邦（2345）、貿聯-KY（3665）、川湖（2059）、全新（2455）四檔個股正向，9日早盤股價呈現逆勢抗跌。

智邦今（2025）年9月營收符合美系大行的預估，第3季營收季增兩成優於預期。展望第4季，券商認為儘管AI加速器將經歷產品轉換，但不至對智邦形成營收落差，因switch將補上，預期升級的800G將穩定出貨，2026年展望依舊正向。

貿聯-KY第3季營收符合美系大行預期，預期第4季的HPC展望靚，由伺服器相關cable及AEC帶動。長期在power及資料中心展望佳，還有半導體相關業務。

川湖第3季營收符合美系大行預估。券商預期第4季營收續升，因GPU/ ASIC伺服器出貨正向且產品升級。

全新9月營收反映InP正常回歸，高速連結需求旺，帶動CW雷射需求上升。展望CPO時代，券商認為CW雷射較於EML更具競爭力，其週期短、良率高、可外接調變器且供應商更多。券商觀察全新正從 PD轉向 LD / CW 雷射，並朝高功率（例如 100mW / 200mW） 發展。預估光電在2028年能佔總營收55%，推升毛利率至46.6%。