快訊

影／國道五股路段大巴士車禍 28人受傷分送3家醫院

魏德聖陷債務黑洞！再遭追討7000萬 國片英雄變負債導演

國1北上五股大客車和大貨車追撞「回堵15公里」 應變小組處理中

甲骨文拖累科技股美股收盤盡墨 台股AI族群受關注

中央社／ 台北8日電

市場關注美政府關門與法國政局，甲骨文（Oracle）毛利率雜音對AI熱潮潑冷水，美股7日收盤盡墨，輝達股價下跌0.27%，台積電美國存託憑證（ADR）挫2.77%，台股AI族群是否受影響受關注。

此外，投顧指出，大立光9日將召開法說會，蘋果（Apple）iPhone 17系列新機效應，以及機器人布局情況將是市場近期關注重點。美國聯準會即將公布9月FOMC會議記錄，市場也關注9月啟動降息後，10月和12月是否會進一步降息。

投資人關注美國政府關門和法國政局後續發展，國際金價觸及每盎司4000美元關卡，華爾街股市4大指數7日收盤盡墨。道瓊工業指數下挫91.99點或0.20%，收報46602.98點；標普500指數小跌25.69點或0.38%，收在6714.59點；那斯達克指數滑落153.31點或0.67%，收22788.36點；費城半導體指數挫跌139.30點或2.06%，收6634.76點。

美媒報導，甲骨文出租配備輝達（NVIDIA）晶片伺服器，相關業務毛利率僅14%，低於外界預期，終場股價下跌2.52%，也引發市場對AI獲利能力的擔憂。

台股7日大漲450.89點，收在27211.95點，成功站上27000點大關創新高。證交所統計，三大法人7日合計買超新台幣58.86億元。其中，外資及陸資（不含外資自營商）為連續第5個交易日買超，但買超手筆縮小至6.76億元；自營商買超113.68億元，投信賣超61.58億元。

個股方面，外資買超前3名分別為力積電6萬9831張、華新5萬6557張、國泰永續高股息4萬5776張。

外資賣超前3名為元大台股50賣超5萬7504張、華邦電1萬8357張及三商壽1萬7488張。另外，外資調節賣超台積電1萬2225張，排名第7。

凱基投顧表示，就技術面觀察，台股7日價漲量增，跳空創歷史新高，且量能重回5日與20日均量上，短線持續走多，支撐暫看多方缺口低點26761點。

外資 美國聯準會

延伸閱讀

台股 ETF 受益人周增2萬餘人 市值、高息、科技三類受寵

台股AI帶頭衝…飛越27K 權王法說行情…法人看好叩關28,000點

外資前九月匯入創高 9月寫史上第六大量…顯示對台股極具信心

法人看後市 台股驚驚漲 五利多撐腰

相關新聞

甲骨文拖累科技股美股收盤盡墨 台股AI族群受關注

市場關注美政府關門與法國政局，甲骨文（Oracle）毛利率雜音對AI熱潮潑冷水，美股7日收盤盡墨，輝達股價下跌0.27%...

高市早苗有力量的起手式！日股大漲2千點 謝金河：日本會重現小英效應？

高市早苗開啟新的變化。

華爾街：台積股價還沒到頂 惟外資開始逢高調節

台積電昨（7）日股價收1,435元，再次改寫新天價，上漲35元，短短一周市值增加1兆元，總市值達37.2兆元新高，累計今...

台股AI帶頭衝…飛越27K 權王法說行情…法人看好叩關28,000點

台積電法說前押寶行情效應延續，加上超微與Open AI達成晶片供應協議激勵費半指數周一勁揚，台股昨（7）日跳空開高，終場...

外資前九月匯入創高 9月寫史上第六大量…顯示對台股極具信心

金管會公布2025年9月外資淨匯入91.6億美元，寫史上第六大量，約折合新台幣2,791億元（以月底匯率30.469元計...

台積下周法說 外資七問…CoWoS產能、2奈米需求展望等議題聚焦

台積電將於下周四（16日）舉行法說會，市場押寶行情起跑，帶動昨（7）日股價衝上1,435元天價。統整各外資法人關注的焦點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。