甲骨文拖累科技股美股收盤盡墨 台股AI族群受關注

市場關注美政府關門與法國政局，甲骨文（Oracle）毛利率雜音對AI熱潮潑冷水，美股7日收盤盡墨，輝達股價下跌0.27%，台積電美國存託憑證（ADR）挫2.77%，台股AI族群是否受影響受關注。

此外，投顧指出，大立光9日將召開法說會，蘋果（Apple）iPhone 17系列新機效應，以及機器人布局情況將是市場近期關注重點。美國聯準會即將公布9月FOMC會議記錄，市場也關注9月啟動降息後，10月和12月是否會進一步降息。

投資人關注美國政府關門和法國政局後續發展，國際金價觸及每盎司4000美元關卡，華爾街股市4大指數7日收盤盡墨。道瓊工業指數下挫91.99點或0.20%，收報46602.98點；標普500指數小跌25.69點或0.38%，收在6714.59點；那斯達克指數滑落153.31點或0.67%，收22788.36點；費城半導體指數挫跌139.30點或2.06%，收6634.76點。

美媒報導，甲骨文出租配備輝達（NVIDIA）晶片伺服器，相關業務毛利率僅14%，低於外界預期，終場股價下跌2.52%，也引發市場對AI獲利能力的擔憂。

台股7日大漲450.89點，收在27211.95點，成功站上27000點大關創新高。證交所統計，三大法人7日合計買超新台幣58.86億元。其中，外資及陸資（不含外資自營商）為連續第5個交易日買超，但買超手筆縮小至6.76億元；自營商買超113.68億元，投信賣超61.58億元。

個股方面，外資買超前3名分別為力積電6萬9831張、華新5萬6557張、國泰永續高股息4萬5776張。

外資賣超前3名為元大台股50賣超5萬7504張、華邦電1萬8357張及三商壽1萬7488張。另外，外資調節賣超台積電1萬2225張，排名第7。

凱基投顧表示，就技術面觀察，台股7日價漲量增，跳空創歷史新高，且量能重回5日與20日均量上，短線持續走多，支撐暫看多方缺口低點26761點。