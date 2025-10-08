快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

聽新聞
0:00 / 0:00

法人看後市 台股驚驚漲 五利多撐腰

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股持續走強，短線雖然乖離已大，但法人認為，台股擁五大利多當底氣，包括均線多頭排列、資金潮效應、多頭群起搶買、美股續強、AI持續領漲等，預期指數後市仍將驚驚漲再攀高。

五大利多首先是均線多頭排列，將助攻行情再攻高。第二是資金潮效應。隨美啟動將息循環，預期年底前還有2碼空間，將引導資金由銀行體系向外轉移到資本市場，引動一波資金潮。

第三是多頭群起搶買。近來台股多頭士氣如虹，除外資、自營商等買多賣少外，不論是市場主力、散戶等買盤，也均紛紛進場搶買，將嘉惠多頭行情持續延燒。

第四是美股維持強勢格局。儘管部分美國政府處於關門狀態，但市場利多紛呈，資金快速轉戰利基指標股，帶動美股持續走強，將連動台股續漲不墜。第五是AI主流地位將持續領漲，預料在以台積電（2330）為首的AI股持續領漲下，台股欲小不易。

台股 美股 AI

延伸閱讀

史上最強前三季！外資淨匯入325億美元 金管會說是這原因

台股續創新高！大漲450點收27,211點 台積電同寫新天價1,435元

記憶體搶搶滾還可以買？法人曝這四大概念股都不預設高點

27200點台股輕鬆站上「現在就是多頭」！直雲：降息循環繼續做多

相關新聞

華爾街：台積股價還沒到頂 惟外資開始逢高調節

台積電昨（7）日股價收1,435元，再次改寫新天價，上漲35元，短短一周市值增加1兆元，總市值達37.2兆元新高，累計今...

台股AI帶頭衝…飛越27K 權王法說行情…法人看好叩關28,000點

台積電法說前押寶行情效應延續，加上超微與Open AI達成晶片供應協議激勵費半指數周一勁揚，台股昨（7）日跳空開高，終場...

外資前九月匯入創高 9月寫史上第六大量 顯示對台股極具信心

金管會公布2025年9月外資淨匯入91.6億美元，寫史上第六大量，約折合新台幣2,791億元（以月底匯率30.469元計...

法人看後市 台股驚驚漲 五利多撐腰

台股持續走強，短線雖然乖離已大，但法人認為，台股擁五大利多當底氣，包括均線多頭排列、資金潮效應、多頭群起搶買、美股續強、...

賺近一成出場！皇翔持有台達電360張賣了 還有185張待價而沽

皇翔（2545）建設7日公告，以每股平均價格962.17元、處分手中所持有的360張台達電（2308）股票，總交易金額約...

台股再創27000歷史新高 外資捧逾百億銀彈聚焦這2檔AI股

連續假期過後，市場買盤歸隊，再加上連假期間，美股強勁反彈與OpenAI與超微（AMD）簽署AI晶片供應協議的雙重激勵下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。