法人看後市 台股驚驚漲 五利多撐腰

台股持續走強，短線雖然乖離已大，但法人認為，台股擁五大利多當底氣，包括均線多頭排列、資金潮效應、多頭群起搶買、美股續強、AI持續領漲等，預期指數後市仍將驚驚漲再攀高。

五大利多首先是均線多頭排列，將助攻行情再攻高。第二是資金潮效應。隨美啟動將息循環，預期年底前還有2碼空間，將引導資金由銀行體系向外轉移到資本市場，引動一波資金潮。

第三是多頭群起搶買。近來台股多頭士氣如虹，除外資、自營商等買多賣少外，不論是市場主力、散戶等買盤，也均紛紛進場搶買，將嘉惠多頭行情持續延燒。

第四是美股維持強勢格局。儘管部分美國政府處於關門狀態，但市場利多紛呈，資金快速轉戰利基指標股，帶動美股持續走強，將連動台股續漲不墜。第五是AI主流地位將持續領漲，預料在以台積電（2330）為首的AI股持續領漲下，台股欲小不易。