快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

聽新聞
0:00 / 0:00

台股AI帶頭衝…飛越27K 權王法說行情…法人看好叩關28,000點

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台積電（2330）法說前押寶行情效應延續，加上超微與Open AI達成晶片供應協議激勵費半指數周一勁揚，台股昨（7）日跳空開高，終場勁揚450點，飛越27,000大關、收27,211點，再創新高。

台股第4季開門紅，10月以來，加權指數便接連飛越26,000點、27,000點整數關卡，短短四個交易日大漲1,391點，多頭攻勢凌厲，法人看好接下來有望叩關28,000點。

台積電為推高這波行情最大功臣，昨盤中股價飆上1,445元，終場漲35元收1,435元，市值攀升至37.2兆元，均創史高；四天股價急飆130元，貢獻大盤點數1,054點，占大盤漲點七成五，遠高於40.8%的市值占比。

台積電領頭大漲，半導體類股指數昨天衝上835.86點、電子類股指數收1,615.49點，集中市場市值衝上87.8兆元、上市櫃市值合計94.8兆元，台指期也大漲586點收27,322點，創下多項歷史新猷。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等市場名師觀點，就技術面觀察，昨日台股價漲量增，跳空創新高，且成交量重回5日與20日均量上，短線持續走多，支撐暫看多方缺口低點26,761，因處創高格局，上檔無須自我設限，暫先看28,000點。

台股多頭昨日士氣如虹，開盤即大漲268點，跳空飛躍27,000點大關，盤中一度大漲540點、觸及2,7301點，終場收27,211點，成交量放大至5,757億元。

三大法人昨日共買超台股53.3億元。其中外資買超縮手至6.7億元，連五買、累計買超602.6億元；投信賣超67.1億元，連二賣、累計賣超84億元；自營商買超113.6億元，連五買、累計買超355.3億元。

八大公股行庫則逢高調節，共賣超11.3億元，賣超包括力積電、華新、台玻、南亞、群創、華邦等強勢指標股。

台積電 台股

延伸閱讀

史上最強前三季！外資淨匯入325億美元 金管會說是這原因

0050是最愛台積電（2330）！陳重銘「衷心感謝」：0050持有4700億元的護國神山

台股續創新高！大漲450點收27,211點 台積電同寫新天價1,435元

記憶體搶搶滾還可以買？法人曝這四大概念股都不預設高點

相關新聞

華爾街：台積股價還沒到頂 惟外資開始逢高調節

台積電昨（7）日股價收1,435元，再次改寫新天價，上漲35元，短短一周市值增加1兆元，總市值達37.2兆元新高，累計今...

台股AI帶頭衝…飛越27K 權王法說行情…法人看好叩關28,000點

台積電法說前押寶行情效應延續，加上超微與Open AI達成晶片供應協議激勵費半指數周一勁揚，台股昨（7）日跳空開高，終場...

外資前九月匯入創高 9月寫史上第六大量 顯示對台股極具信心

金管會公布2025年9月外資淨匯入91.6億美元，寫史上第六大量，約折合新台幣2,791億元（以月底匯率30.469元計...

法人看後市 台股驚驚漲 五利多撐腰

台股持續走強，短線雖然乖離已大，但法人認為，台股擁五大利多當底氣，包括均線多頭排列、資金潮效應、多頭群起搶買、美股續強、...

賺近一成出場！皇翔持有台達電360張賣了 還有185張待價而沽

皇翔（2545）建設7日公告，以每股平均價格962.17元、處分手中所持有的360張台達電（2308）股票，總交易金額約...

台股再創27000歷史新高 外資捧逾百億銀彈聚焦這2檔AI股

連續假期過後，市場買盤歸隊，再加上連假期間，美股強勁反彈與OpenAI與超微（AMD）簽署AI晶片供應協議的雙重激勵下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。