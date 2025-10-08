台股AI帶頭衝…飛越27K 權王法說行情…法人看好叩關28,000點

台積電（2330）法說前押寶行情效應延續，加上超微與Open AI達成晶片供應協議激勵費半指數周一勁揚，台股昨（7）日跳空開高，終場勁揚450點，飛越27,000大關、收27,211點，再創新高。

台股第4季開門紅，10月以來，加權指數便接連飛越26,000點、27,000點整數關卡，短短四個交易日大漲1,391點，多頭攻勢凌厲，法人看好接下來有望叩關28,000點。

台積電為推高這波行情最大功臣，昨盤中股價飆上1,445元，終場漲35元收1,435元，市值攀升至37.2兆元，均創史高；四天股價急飆130元，貢獻大盤點數1,054點，占大盤漲點七成五，遠高於40.8%的市值占比。

台積電領頭大漲，半導體類股指數昨天衝上835.86點、電子類股指數收1,615.49點，集中市場市值衝上87.8兆元、上市櫃市值合計94.8兆元，台指期也大漲586點收27,322點，創下多項歷史新猷。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等市場名師觀點，就技術面觀察，昨日台股價漲量增，跳空創新高，且成交量重回5日與20日均量上，短線持續走多，支撐暫看多方缺口低點26,761，因處創高格局，上檔無須自我設限，暫先看28,000點。

台股多頭昨日士氣如虹，開盤即大漲268點，跳空飛躍27,000點大關，盤中一度大漲540點、觸及2,7301點，終場收27,211點，成交量放大至5,757億元。

三大法人昨日共買超台股53.3億元。其中外資買超縮手至6.7億元，連五買、累計買超602.6億元；投信賣超67.1億元，連二賣、累計賣超84億元；自營商買超113.6億元，連五買、累計買超355.3億元。

八大公股行庫則逢高調節，共賣超11.3億元，賣超包括力積電、華新、台玻、南亞、群創、華邦等強勢指標股。