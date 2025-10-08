華爾街：台積股價還沒到頂 惟外資開始逢高調節

台積電（2330）昨（7）日股價收1,435元，再次改寫新天價，上漲35元，短短一周市值增加1兆元，總市值達37.2兆元新高，累計今年來大漲三成，ADR更勁揚五成，投資人擔心「高處不勝寒」之際，華爾街知名投資媒體暨金融服務公司Motley Fool力挺，直言：「台積電漲勢尚未到頂」。

台積電昨天股價、市值再次同寫新猷，惟外資賣超逾1.2萬張，終止連四買；周二ADR早盤一度大漲3%，隨後翻黑。另外，台積電昨天盤後鉅額交易價出現1,540元新高，比上周五的1,500元增加40元。

Motley Fool提出三大理由，看好台積電股價在接下來幾個月及2026年仍有上漲空間。首先是晶片需求急速增長，輝達等大客戶正推動全球晶片需求暴增。

輝達預估，全球資料中心資本支出將從2025年的6,000億美元，增至2030年的3兆到4兆美元。若此預測成真，台積電代工訂單將水漲船高。AI之外，自駕車、量子運算、人形機器人等新興技術，皆仰賴高階晶片。換言之，投資台積電等於押注未來世界將使用更多、更強大的半導體，這是顯而易見的趨勢。

其次，台積電在美國投資開花結果。台積電正將製造版圖擴至全球，特別是美國。這不僅有助分散地緣政治風險，也確保關鍵客戶能取得本地生產的晶片。

台積電已在美國投入約1,650億美元建廠，亞利桑那廠至2027年的產能據傳皆已售罄，顯示市場需求旺盛。若未來美國需求持續上升，台積電可能進一步擴建。這些新產能不僅強化供應鏈韌性，也將提高公司營收。

第三，技術領先持續深化。台積電的核心優勢在於不斷創新。雖已掌握3奈米製程，但今年將推出更先進的2奈米，速度提升10%至15%，功耗減少25%至30%。

在資料中心耗能壓力劇增的環境下，節能晶片將吸引客戶升級。明年登場的A16製程更可再降低15%至20%的功耗。這些技術進步使台積電持續站在全球半導體製程最前線，並能藉高階產品拉高毛利率與市占。