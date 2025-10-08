快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

聽新聞
0:00 / 0:00

華爾街：台積股價還沒到頂 惟外資開始逢高調節

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者尹慧中／綜合報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電（2330）昨（7）日股價收1,435元，再次改寫新天價，上漲35元，短短一周市值增加1兆元，總市值達37.2兆元新高，累計今年來大漲三成，ADR更勁揚五成，投資人擔心「高處不勝寒」之際，華爾街知名投資媒體暨金融服務公司Motley Fool力挺，直言：「台積電漲勢尚未到頂」。

台積電昨天股價、市值再次同寫新猷，惟外資賣超逾1.2萬張，終止連四買；周二ADR早盤一度大漲3%，隨後翻黑。另外，台積電昨天盤後鉅額交易價出現1,540元新高，比上周五的1,500元增加40元。

Motley Fool提出三大理由，看好台積電股價在接下來幾個月及2026年仍有上漲空間。首先是晶片需求急速增長，輝達等大客戶正推動全球晶片需求暴增。

輝達預估，全球資料中心資本支出將從2025年的6,000億美元，增至2030年的3兆到4兆美元。若此預測成真，台積電代工訂單將水漲船高。AI之外，自駕車、量子運算、人形機器人等新興技術，皆仰賴高階晶片。換言之，投資台積電等於押注未來世界將使用更多、更強大的半導體，這是顯而易見的趨勢。

其次，台積電在美國投資開花結果。台積電正將製造版圖擴至全球，特別是美國。這不僅有助分散地緣政治風險，也確保關鍵客戶能取得本地生產的晶片。

台積電已在美國投入約1,650億美元建廠，亞利桑那廠至2027年的產能據傳皆已售罄，顯示市場需求旺盛。若未來美國需求持續上升，台積電可能進一步擴建。這些新產能不僅強化供應鏈韌性，也將提高公司營收。

第三，技術領先持續深化。台積電的核心優勢在於不斷創新。雖已掌握3奈米製程，但今年將推出更先進的2奈米，速度提升10%至15%，功耗減少25%至30%。

在資料中心耗能壓力劇增的環境下，節能晶片將吸引客戶升級。明年登場的A16製程更可再降低15%至20%的功耗。這些技術進步使台積電持續站在全球半導體製程最前線，並能藉高階產品拉高毛利率與市占。

台積電 晶片

延伸閱讀

0050是最愛台積電（2330）！陳重銘「衷心感謝」：0050持有4700億元的護國神山

台積電1440元算貴嗎？網：3000以下都是天上掉下來的禮物

台積電（2330）創1440元歷史新高…專家喊目標價1700！網：年底就2000

台積電贈送晶圓片 陳其邁：對高雄意義重大

相關新聞

華爾街：台積股價還沒到頂 惟外資開始逢高調節

台積電昨（7）日股價收1,435元，再次改寫新天價，上漲35元，短短一周市值增加1兆元，總市值達37.2兆元新高，累計今...

台股AI帶頭衝…飛越27K 權王法說行情…法人看好叩關28,000點

台積電法說前押寶行情效應延續，加上超微與Open AI達成晶片供應協議激勵費半指數周一勁揚，台股昨（7）日跳空開高，終場...

外資前九月匯入創高 9月寫史上第六大量 顯示對台股極具信心

金管會公布2025年9月外資淨匯入91.6億美元，寫史上第六大量，約折合新台幣2,791億元（以月底匯率30.469元計...

法人看後市 台股驚驚漲 五利多撐腰

台股持續走強，短線雖然乖離已大，但法人認為，台股擁五大利多當底氣，包括均線多頭排列、資金潮效應、多頭群起搶買、美股續強、...

賺近一成出場！皇翔持有台達電360張賣了 還有185張待價而沽

皇翔（2545）建設7日公告，以每股平均價格962.17元、處分手中所持有的360張台達電（2308）股票，總交易金額約...

台股再創27000歷史新高 外資捧逾百億銀彈聚焦這2檔AI股

連續假期過後，市場買盤歸隊，再加上連假期間，美股強勁反彈與OpenAI與超微（AMD）簽署AI晶片供應協議的雙重激勵下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。