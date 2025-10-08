快訊

台積下周法說 外資七問…CoWoS產能、2奈米需求展望等議題聚焦

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台積電。 路透
台積電（2330）將於下周四（16日）舉行法說會，市場押寶行情起跑，帶動昨（7）日股價衝上1,435元天價。統整各外資法人關注的焦點，包括CoWoS產能是否加速擴充、2奈米需求與產能展望等七大議題。

七大議題首先是，AI需求依然強勁，台積電是否重新加速 CoWoS 產能擴充？第二，摩爾定律已進入2.0時代，對全球半導體供應鏈的影響？先進封裝技術發展是否加速？晶圓設備資本支出強度是否可能下降？

第三，半導體關稅議題；第四，先進製程競爭是否重新升溫？第五，平均單價（ASP）與毛利率展望；第六，2奈米需求與產能狀況；第七，資本支出展望。

摩根士丹利大中華區半導體主管詹家鴻指出，根據近期供應鏈追蹤，AI ASIC與GPU需求強勁，動能可望延續至2026年。為因應強勁的需求，詹家鴻將2026年CoWoS月產能由原先預估的9萬片上調至10萬片。

此外，由於摩爾定律已進入2.0時代，根據詹家鴻調查顯示，蘋果明將在iPhone 18全系列（Pro、Max、折疊款）採用2奈米晶片，基本款則在2027上半年導入。若全面使用台積電WMCM封裝技術，將能釋放邊緣AI運算效能。

由於輝達Feynman平台預計2028年採用A16製程，可降低功耗15%至20%，英特爾也與台積電洽談A14代工，因此詹家鴻上調2奈米與A16產能假設，預估2026年將達每月9.5萬片，2027年則大增至每月14萬片。

平均單價與毛利率展望方面，高盛半導體產業分析師呂昆霖認為，台積電幾乎全部營收以美元計價，近期新台幣匯率已貶至30元以上，受新台幣相對美元走弱影響，呂昆霖將匯率假設由原先的29元調整至30元後，預估2025年至2027年毛利率將由原估計的57.9%、57.9%、57.4%，分別上修至58.5%、58.2%、58.2%。

