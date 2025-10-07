台股再創27,000歷史新高 外資捧逾百億元銀彈聚焦這兩檔 AI 股

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

連續假期過後，市場買盤歸隊，再加上連假期間，美股強勁反彈與OpenAI與超微（AMD）簽署AI晶片供應協議的雙重激勵下，推升加權指數7日出現明顯補漲行情，盤中一度大漲540點，首度見到27,000點，再度改寫歷史新高，其中外資連續五個交易日站在買方，銀彈集中在AI族群上，包含廣達（2382）、鴻海（2317）、台積電（2330）等都榜上有名。

加權指數氣勢如虹，7日呈現跳空大漲，且開高走高，漲點一路放大，盤中最高一度突破27,300點，最後一盤雖然漲點有所收斂，但終場仍以上漲450點，收在27,211點，再度刷新台股新歷史紀錄。

外資在集中市場連五買，合計買超金額來到602.62億元，其中近五日以來買超廣達、鴻海超過百億元，分別來到114.7億元、110.98億元，高居冠亞軍，也是唯二金額在百億元以上的標的。

至於近五日以來，外資買超金額在20億元以上的上市股也有九檔，依序為台積電44.13億元、緯創（3231）42.41億元、奇鋐（3017）35.24億元、台達電（2308）28.55億元、大立光（3008）25.78億元、緯穎（6669）25.2億元、技嘉（2376）24.99億元、華通（2313）22.79億元、東元（1504）22.17億元。上述這些獲得外資青睞的個股，清一色都是與AI相關。

其中，全球晶圓代工廠龍頭台積電在產業利多、競爭力強大、買盤簇擁下，7日上漲35元，收上1,435元，再度改寫掛牌以來最佳紀錄，累計近五日上漲9.9%；此外，近期強勢的大牛股台達電，為全球電源供應器龍頭，7日股價上漲45元，收上987元，也與台股同步創下歷史新天價，累計近五日漲幅來到15.5%。

此外，全球前五大NB代工廠廣達獲得外資連續七個交易日的買超、全球手機鏡頭製造商龍頭大立光則有外資連續五個交易日的布局。

近五日外資在集中市場買超逾20億元的個股。資料來源：CMoney；統計至10/7；單位：億元
外資 台積電

相關新聞

台股持續走強 法人分析「五大利多護體」後市仍將驚驚漲

台股持續走強，短線雖然乖離已大，但整體來說，法人認為，隨均線多頭排列、資金潮效應、多頭群起搶買、美股續強、AI持續領漲等...

外資只買超個位數！台股爆5562億元大量 三大法人僅買超近59億元

台股7日受惠OpenAI與超微（AMD）宣布強強聯手，引爆AI概念族群多頭熱情，包括權王台積電（2330）、股王信驊（5...

台積電法說行情啟動！股價再創歷史新高 外資聚焦7大議題

台積電（2330）即將於16日舉行法說，激勵市場買盤提前大舉卡位，帶動7日股價創下1,435元歷史新高。統整各外資法人在...

永豐金證券總經風向球 10月看三產業具資金吸引力

美國聯準會（Fed）9月啟動降息1碼（0.25個百分點），反應除日本外的全球主要央行都進入寬鬆周期，利率點陣圖釋出美年底...

台股續創新高！大漲450點收27,211點 台積電同寫新天價1,435元

台股7日再寫歷史新高點位，收在27,211點，大漲450點，成交量增至5,562億元，台積電（2330）大漲35元，收最...

高市早苗任日本首相推進台日合作 台新投顧點名這些受惠概念股

日本自民黨總裁高市早苗即將成為日本第一位女首相，她的後續政策將影響日圓和日股走向。台新金旗下台新投顧今日出具完整的報告解...

