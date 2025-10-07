台股再創27,000歷史新高 外資捧逾百億元銀彈聚焦這兩檔 AI 股

連續假期過後，市場買盤歸隊，再加上連假期間，美股強勁反彈與OpenAI與超微（AMD）簽署AI晶片供應協議的雙重激勵下，推升加權指數7日出現明顯補漲行情，盤中一度大漲540點，首度見到27,000點，再度改寫歷史新高，其中外資連續五個交易日站在買方，銀彈集中在AI族群上，包含廣達（2382）、鴻海（2317）、台積電（2330）等都榜上有名。

加權指數氣勢如虹，7日呈現跳空大漲，且開高走高，漲點一路放大，盤中最高一度突破27,300點，最後一盤雖然漲點有所收斂，但終場仍以上漲450點，收在27,211點，再度刷新台股新歷史紀錄。

外資在集中市場連五買，合計買超金額來到602.62億元，其中近五日以來買超廣達、鴻海超過百億元，分別來到114.7億元、110.98億元，高居冠亞軍，也是唯二金額在百億元以上的標的。

至於近五日以來，外資買超金額在20億元以上的上市股也有九檔，依序為台積電44.13億元、緯創（3231）42.41億元、奇鋐（3017）35.24億元、台達電（2308）28.55億元、大立光（3008）25.78億元、緯穎（6669）25.2億元、技嘉（2376）24.99億元、華通（2313）22.79億元、東元（1504）22.17億元。上述這些獲得外資青睞的個股，清一色都是與AI相關。

其中，全球晶圓代工廠龍頭台積電在產業利多、競爭力強大、買盤簇擁下，7日上漲35元，收上1,435元，再度改寫掛牌以來最佳紀錄，累計近五日上漲9.9%；此外，近期強勢的大牛股台達電，為全球電源供應器龍頭，7日股價上漲45元，收上987元，也與台股同步創下歷史新天價，累計近五日漲幅來到15.5%。