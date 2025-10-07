台股持續走強 法人分析「五大利多護體」後市仍將驚驚漲

台股持續走強，短線雖然乖離已大，但整體來說，法人認為，隨均線多頭排列、資金潮效應、多頭群起搶買、美股續強、AI持續領漲等五大利多發酵，預期指數後市仍將驚驚漲再攀高。

台股短線強勢走揚，使得乖離趨大、且技術指標再次進入超買區，市場疑慮恐漲多承壓，不過法人認為，在五大利多效應的發揮下，指數將「見高不是高」，預期還將持續創高走揚。

五大利多分別為：