台股持續走強 法人分析「五大利多護體」後市仍將驚驚漲
台股持續走強，短線雖然乖離已大，但整體來說，法人認為，隨均線多頭排列、資金潮效應、多頭群起搶買、美股續強、AI持續領漲等五大利多發酵，預期指數後市仍將驚驚漲再攀高。
台股短線強勢走揚，使得乖離趨大、且技術指標再次進入超買區，市場疑慮恐漲多承壓，不過法人認為，在五大利多效應的發揮下，指數將「見高不是高」，預期還將持續創高走揚。
五大利多分別為：
一、均線多頭排列：目前台股短、中、長期均線，已正式呈現多頭排列，將助攻行情再攻高。預期只要拉回不破月線，多頭行情的運動軌跡都不會發生改變。
二、資金潮效應：隨美國聯準會啟動降息循環，預期年底前還有2碼空間，將引導資金由銀行體系向外轉移到資本市場，將引動一波資金潮效應，有助於台股買盤添柴加薪。
三、多頭群起搶買：近來台股多頭士氣如虹，除了外資、自營商等法人買盤買多賣少外，不論是市場主力、散戶等買盤，也均紛紛進場搶買，將嘉惠多頭行情持續延燒。
四、美股維持強勢格局：部分美國政府持續處於關門狀態，但市場利多紛呈，資金快速轉戰利基指標股，帶動美股持續走強，將連動台股續漲不墜。
五、AI主流地位將持續領漲：在以台積電（2330）為首的AI股持續領漲下，台股欲小不易。
