快訊

「好小子」顏正國驚傳肺腺癌病逝 衛福部籲注意肺部7大「求救信號」

再下一城！家寧爸媽告Andy不起訴 新北地檢署曝原因

晶片五五分？賴總統喊話川普「台美利益相扣」 外媒揭矽盾奏效有3關鍵

台股持續走強 法人分析「五大利多護體」後市仍將驚驚漲

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股持續走強法人認為，隨均線多頭排列、資金潮效應、多頭群起搶買、美股續強、AI持續領漲等五大利多發酵，預期指數後市仍將驚驚漲再攀高。聯合報系資料照
台股持續走強法人認為，隨均線多頭排列、資金潮效應、多頭群起搶買、美股續強、AI持續領漲等五大利多發酵，預期指數後市仍將驚驚漲再攀高。聯合報系資料照

台股持續走強，短線雖然乖離已大，但整體來說，法人認為，隨均線多頭排列、資金潮效應、多頭群起搶買、美股續強、AI持續領漲等五大利多發酵，預期指數後市仍將驚驚漲再攀高。

台股短線強勢走揚，使得乖離趨大、且技術指標再次進入超買區，市場疑慮恐漲多承壓，不過法人認為，在五大利多效應的發揮下，指數將「見高不是高」，預期還將持續創高走揚。

五大利多分別為：

一、均線多頭排列：目前台股短、中、長期均線，已正式呈現多頭排列，將助攻行情再攻高。預期只要拉回不破月線，多頭行情的運動軌跡都不會發生改變。

二、資金潮效應：隨美國聯準會啟動降息循環，預期年底前還有2碼空間，將引導資金由銀行體系向外轉移到資本市場，將引動一波資金潮效應，有助於台股買盤添柴加薪。

三、多頭群起搶買：近來台股多頭士氣如虹，除了外資、自營商等法人買盤買多賣少外，不論是市場主力、散戶等買盤，也均紛紛進場搶買，將嘉惠多頭行情持續延燒。

四、美股維持強勢格局：部分美國政府持續處於關門狀態，但市場利多紛呈，資金快速轉戰利基指標股，帶動美股持續走強，將連動台股續漲不墜。

五、AI主流地位將持續領漲：在以台積電（2330）為首的AI股持續領漲下，台股欲小不易。

台股 美國聯準會 美股 降息 台積電 AI

延伸閱讀

史上最強前三季！外資淨匯入325億美元 金管會說是這原因

台股續創新高！大漲450點收27,211點 台積電同寫新天價1,435元

記憶體搶搶滾還可以買？法人曝這四大概念股都不預設高點

27200點台股輕鬆站上「現在就是多頭」！直雲：降息循環繼續做多

相關新聞

台股持續走強 法人分析「五大利多護體」後市仍將驚驚漲

台股持續走強，短線雖然乖離已大，但整體來說，法人認為，隨均線多頭排列、資金潮效應、多頭群起搶買、美股續強、AI持續領漲等...

外資只買超個位數！台股爆5562億元大量 三大法人僅買超近59億元

台股7日受惠OpenAI與超微（AMD）宣布強強聯手，引爆AI概念族群多頭熱情，包括權王台積電（2330）、股王信驊（5...

台積電法說行情啟動！股價再創歷史新高 外資聚焦7大議題

台積電（2330）即將於16日舉行法說，激勵市場買盤提前大舉卡位，帶動7日股價創下1,435元歷史新高。統整各外資法人在...

永豐金證券總經風向球 10月看三產業具資金吸引力

美國聯準會（Fed）9月啟動降息1碼（0.25個百分點），反應除日本外的全球主要央行都進入寬鬆周期，利率點陣圖釋出美年底...

台股續創新高！大漲450點收27,211點 台積電同寫新天價1,435元

台股7日再寫歷史新高點位，收在27,211點，大漲450點，成交量增至5,562億元，台積電（2330）大漲35元，收最...

高市早苗任日本首相推進台日合作 台新投顧點名這些受惠概念股

日本自民黨總裁高市早苗即將成為日本第一位女首相，她的後續政策將影響日圓和日股走向。台新金旗下台新投顧今日出具完整的報告解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。