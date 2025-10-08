「台灣周」大戲 下周登場

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
2025「台灣周」將於10月15日至23日舉行。證交所／提供

2025「台灣周」將於10月15日至23日舉行，金管會聯合臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣期貨交易所、集保結算所等證券周邊單位及產官學界，推出一系列論壇、座談及博覽會活動，以打造台灣成為亞洲資產管理中心政策，與各界集思廣益進行國際交流。

金管會主委彭金隆指出，將台灣打造成亞洲資產管理中心，是行政院經發會重要的計畫之一。台灣擁有豐沛的民間資金，以及具國際競爭力的產業，是躋身國際邁向未來的重要基礎。藉由台灣周，將向全球的投資人展示台灣的經濟實力。

15日的開幕式活動將有國際知名交易所、國際重量級資產管理機構、跨國金融集團及台灣產業龍頭等專家參與，從國際金融、跨境財富管理及企業實務等角度，分享台灣資本市場的優勢與未來契機，並藉由中華經濟研究院院長連賢明主持專題座談，邀集產業界與金融界代表共同與談，共同探討資本市場協助企業因應變局、掌握機會，開創新局。

同日下午，將舉辦台灣周的重頭戲之一「亞洲資產管理中心論壇」，此次論壇將由金管會主委彭金隆開場，並邀請來自產業界、學界及政府機構的專家，共同探討台灣如何應對全球金融市場競爭，提升國際能見度與競爭力。

論壇內容將涵蓋「亞洲資產管理中心政策推動成果」、「台灣吸引外國投資稅賦現況」以及「台灣發展亞洲資產管理中心的進展與挑戰」，就我國推動亞洲資產管理中心政策的過去、現在及未來進行剖析，並邀請重量級專業人士深入探討，凝聚各方共識。

此外，系列活動還包含各種政策、產業與投資面向。在商品創新與普惠金融方面，安排「亞洲資本市場高峰論壇」探討區域金融合作契機，同時於高雄舉辦「ETF投資博覽會」，協助民眾加深對商品特性與風險的理解，落實普惠金融。

在創新媒合與企業成長層面，推出「亞洲創新盃」，以論壇與新創提案競賽結合，強化新創企業與資本市場的連結，培育創新資本動能。ESG與公司治理議題則透過「台北公司治理論壇」及「IR & Engagement論壇」，深入交流企業永續與國際實務案例，提升企業與投資人對ESG的理解。

