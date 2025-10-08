亞資專網英文版2.0上線

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

金管會指導下，由臺灣證券交易所統籌建置的「亞洲資產管理中心」專屬網站近期完成英文版2.0升級，正式提供完整的英文版網站資訊，展現更直觀、更貼近國際投資人需求的介面。

證交所表示，未來，亞資專網將持續深化內容建置，擴充數據與分析功能，並引入更多符合國際需求的資訊呈現方式，強化作為政策、資本市場與國際合作之間核心橋樑的角色，持續提升台灣在亞洲資產管理中心政策能見度與影響力。

亞資專網（https://www.aamc.tw）展現台灣打造亞洲資產管理中心的願景，專網英文版2.0的推出，不僅象徵資訊平台的更新，更體現台灣推動金融市場國際化的承諾。透過完整的政策資訊、即時的市場觀點與互動式數據工具，為國際投資人提供更透明、更系統化的資訊環境，進一步展現台灣在資產管理領域的發展潛力。

網站以「國際投資人友善」為設計核心，導入更清楚的導覽架構與互動工具。如「Why Taiwan」專區以動態圖表呈現六大核心優勢，讓外界看見台灣的經濟實力與市場潛力。

