快訊

顏正國肺腺癌逝世！蘇一峰：有症狀就醫多已末期 預防最好方法是它

非T17、18不可？轉向他國？改選T12？ 幫輝達解套 時間壓力大

聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／記憶體、PCB、電源 有潛力

經濟日報／ 周立民（群益平衡王基金經理人）

盤勢分析

在過去一個月，台灣加權指數延續強勁的多頭走勢，數次刷新歷史新高紀錄，突破市場原先預期的重要關卡。這波漲勢核心動能可總結為「一核心、兩支撐」。

上漲核心主要為AI供應股價強勢，除9月初輝達推出全新架構Rubin CPX， NVIDIA和OpenAI 以及Intel等的合作，持續推升台灣AI伺服器、零組件及先進半導體供應鏈的股價。此外，美國聯準會降息，以及市場對降息循環的預期，持續推動全球熱錢流動，也為台股提供豐沛的流動性。儘管中間電子股一度漲勢暫歇或遭遇獲利了結賣壓，然而低基期的族群也為股市帶來支撐。例如，受惠於台電強韌電網計畫與全球能源趨勢的重電、線纜族群，以及報價回溫的被動元件族群，都曾成為盤面多頭主力，維持市場人氣與指數的穩定。

後市來看，在資金輪動快速下，台股於創新高後或可面臨獲利調節壓力，然參考過往在美國預防性降息時的經驗，台股皆是多頭格局不變，題材面而言，近期市場追捧的題材包含PCB、CCL、BBU、記憶體、Power等，顯見資金還是持續圍繞AI題材打轉。傳統產業也可關注，儘管上半年受到關稅影響，客戶下單暫緩，然而隨著各國關稅大致底定，客戶訂單陸續回溫，近期相關紡織廠商揭陸續接獲新訂單上修下半年展望。此外，2026年世足賽為三國舉辦，預期影響範圍更勝以往，加上2025年基期較低，2026年有望迎來產業反轉。

投資建議

針對當前台股盤勢與產業趨勢，建議投資者採取謹慎但積極的操作策略，以掌握投資契機。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

AI 台股 美國聯準會

延伸閱讀

全球最低水準！台灣7月輸美有效關稅遠低於日韓 外媒分析關鍵在8月

OpenAI結盟超微 擬年砸數百億採購GPU 最多添購10%股票

OpenAI拚算力今年簽下交易金額已超越1兆美元 資金從何而來？

記憶體搶搶滾還可以買？法人曝這四大概念股都不預設高點

相關新聞

華爾街：台積股價還沒到頂 惟外資開始逢高調節

台積電昨（7）日股價收1,435元，再次改寫新天價，上漲35元，短短一周市值增加1兆元，總市值達37.2兆元新高，累計今...

台股AI帶頭衝…飛越27K 權王法說行情…法人看好叩關28,000點

台積電法說前押寶行情效應延續，加上超微與Open AI達成晶片供應協議激勵費半指數周一勁揚，台股昨（7）日跳空開高，終場...

高市早苗有力量的起手式！日股大漲2千點 謝金河：日本會重現小英效應？

高市早苗開啟新的變化。

外資前九月匯入創高 9月寫史上第六大量…顯示對台股極具信心

金管會公布2025年9月外資淨匯入91.6億美元，寫史上第六大量，約折合新台幣2,791億元（以月底匯率30.469元計...

台積下周法說 外資七問…CoWoS產能、2奈米需求展望等議題聚焦

台積電將於下周四（16日）舉行法說會，市場押寶行情起跑，帶動昨（7）日股價衝上1,435元天價。統整各外資法人關注的焦點...

法人看後市 台股驚驚漲 五利多撐腰

台股持續走強，短線雖然乖離已大，但法人認為，台股擁五大利多當底氣，包括均線多頭排列、資金潮效應、多頭群起搶買、美股續強、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。