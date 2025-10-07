快訊

台積電法說行情啟動！股價再創歷史新高 外資聚焦7大議題

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台積電將於16日舉行法說，激勵市場買盤提前大舉卡位，帶動7日股價創下1435元歷史新高。路透社
台積電（2330）即將於16日舉行法說，激勵市場買盤提前大舉卡位，帶動7日股價創下1,435元歷史新高。統整各外資法人在法說會前所關注的焦點，主要包括CoWoS產能是否加速擴充、2奈米需求與產能展望等七大議題。

由於看好台積電將在法說會中釋出正向樂觀的訊息，近來多頭買盤提前大舉卡位，推升股價已連五漲、7日大漲35元，漲幅2.5%，再攀歷史新高。而外資圈也紛紛提前釋出關注焦點，統整後共有七大議題。

七大議題分別為：一、由於 AI 需求依然強勁，台積電是否重新加速 CoWoS產能擴充？二、摩爾定律已進入2.0時代，對全球半導體供應鏈的影響？先進封裝技術發展是否加速？晶圓設備資本支出強度是否可能下降？

三、半導體關稅議題；四、先進製程的競爭是否重新升溫？五、平均銷售單價（ASP）與毛利率展望；六、2奈米需求與產能狀況；七、資本支出狀況等。

摩根士丹利大中華區半導體主管詹家鴻指出，根據近期供應鏈追蹤，AI ASIC與GPU需求強勁，動能可望延續至2026年。為因應強勁的需求，詹家鴻將2026年CoWoS每月產能由原先預估的9萬片上調至10萬片。

此外，由於摩爾定律已進入2.0時代，根據詹家鴻調查顯示，蘋果將在iPhone 18全系列（Pro、Max、摺疊款）採用2奈米晶片，基本款則在2027年上半年導入。若全面使用台積電WMCM封裝技術，將能釋放邊緣AI運算效能。

由於輝達（NVIDIA）Feynman預計2028年採用A16製程，可降低功耗15%-20%，英特爾（Intel）也與台積電洽談A14代工，因此詹家鴻上調2奈米與A16產能假設，預估2026年將達每月9.5萬片，2027年則大增至每月14萬片。

而在ASP與毛利率展望方面，高盛半導體產業分析師呂昆霖認為，由於台積電幾乎所有營收以美元計價，而成本中有75%以新台幣計價，以新台幣兌美元升值1%、毛利率將下降約40個基點計算，近來新台幣貶值將有利毛利率走揚。

隨新台幣匯率已貶至30元以上，受新台幣相對美元走弱影響，呂昆霖將匯率假設由原先的29元調整至30元後，預估2025-2027年毛利率將由原先估計的57.9%、57.9%、57.4%上修至58.5%、58.2%、58.2%。

