永豐金證券總經風向球 10月看三產業具資金吸引力

美國聯準會（Fed）9月啟動降息1碼（0.25個百分點），反應除日本外的全球主要央行都進入寬鬆周期，利率點陣圖釋出美年底前還有降息2碼空間。永豐金證券展望2025年第4季，投資人注可意 Fed的利率政策可能有三劇本走向，最優為科技股估值有望再提升，並反映在中長天期美債價格。看好AI、半導體與成長股仍然是市場關注核心，將展現逆風吸引資金的韌性。

美利率政策上，永豐金證券資深策略分析師陳泓睿指出，美國利率點陣圖顯示，今年利率中位數下調至3.5％到3.75％，亦即年底前還有2碼降息空間。Fed Watch工具顯示，10月與12月各有1碼降息空間。惟如美國就業市場需求不如預期，永豐金證券料2026年第1季結束前還有1到2碼降息空間。

陳泓睿認為，Fed在年底前共計降息3碼，為符合市場預期中劇本。如降息幅度超出預期，初期將有助科技類股等股票估值再提高；若降息持續且幅度增大，市場短期（一到三個月）可能觸發避險性需求，估計屆時將出現獲利了解風險性資產，資金轉向必須消費、醫療、公用事業等防禦型類股，或加碼債券等防禦型資產。

陳泓睿建議，投資人可觀察美元指數與日圓匯率，如前者異常轉強、或後者異常升值，通常就是市場發生劇烈回檔時候。

目前第4季有多重利多條件。第一，全球主要央行(除日本之外)都正在進入寬鬆周期，如AI需求推動第4季企業財報優於市場預期，搭配歐美傳統消費旺季到來，陳泓睿認為全球股市可望獲得樂觀續漲動力，投資人可聚焦具有成長催化劑與護城河的企業，例如雲端運算、半導體晶片以及生成式 AI等需求持續成長領域；第二，各國政策利好，例如美國減稅政策、大陸穩消費與新質生產力推動、歐洲軍事自主等議題；第三，俄烏雙方停火等地緣政治風險如出現緩解，將可望帶動原物料、工業、營建等商機。

惟仍須觀察美國總統川普關稅政策，陳泓睿指出，目前美尚未公開關鍵晶片與半導體關稅，如美與各國之間貿易模摩擦加大，對美通膨壓力，以及對德、法、日、亞洲等外貿占比國家經濟成長將是不可忽視的逆風因素之一。永豐金證券秉持專業與誠信，致力提供卓越服務，陪伴投資人邁向理想的投資目標。