快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

永豐金證券總經風向球 10月看三產業具資金吸引力

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐金證券展望2025年第4季，看好AI、半導體與成長股仍然是市場關注核心，將展現「逆風吸引資金」的韌性。示意圖／AI生成
永豐金證券展望2025年第4季，看好AI、半導體與成長股仍然是市場關注核心，將展現「逆風吸引資金」的韌性。示意圖／AI生成

美國聯準會（Fed）9月啟動降息1碼（0.25個百分點），反應除日本外的全球主要央行都進入寬鬆周期，利率點陣圖釋出美年底前還有降息2碼空間。永豐金證券展望2025年第4季，建議投資人注意Fed的利率政策可能有三劇本走向，最優為科技股估值有望再提升，並反映在中長天期美債價格。看好AI半導體與成長股仍然是市場關注核心，將展現「逆風吸引資金」的韌性。

美利率政策上，永豐金證券資深策略分析師陳泓睿指出，美國利率點陣圖顯示，今年利率中位數下調至3.5％到3.75％，亦即年底前還有2碼降息空間。Fed Watch工具顯示，10月與12月各有1碼降息空間。惟如美國就業市場需求不如預期，永豐金證券料明年第1季結束前還有1到2碼降息空間。

陳泓睿認為，Fed在年底前共計降息3碼，為符合市場預期中劇本。如降息幅度超出預期，初期將有助科技類股等股票估值再提高；若降息持續且幅度增大，市場短期（1到3個月）可能觸發避險性需求，估計屆時將出現獲利了解風險性資產，資金轉向必須消費、醫療、公用事業等防禦型類股，或加碼債券等防禦型資產。

陳泓睿建議，投資人可觀察美元指數與日圓匯率，如前者異常轉強、或後者異常升值，通常就是市場發生劇烈回檔時候。

目前第4季上有多重利多條件。第一，全球主要央行(除日本之外)都正在進入寬鬆周期，如AI需求推動第4季企業財報優於市場預期，搭配歐美傳統消費旺季到來，陳泓睿認為全球股市可望獲得樂觀續漲動力，建議投資人聚焦具有成長催化劑與護城河的企業，例如雲端運算、半導體晶片以及生成式 AI等需求持續成長領域。

第二，各國政策利好，例如美國減稅政策、中國大陸穩消費與新質生產力推動、歐洲軍事自主等議題。第三，俄烏雙方停火等地緣政治風險如出現緩解，將可望帶動原物料、工業、營建等商機。

惟仍須觀察美國總統川普關稅政策，陳泓睿指出，目前美尚未公開關鍵晶片與半導體關稅，如美與各國之間貿易模摩擦加大，對美通膨壓力，以及對德、法、日、亞洲等外貿占比國家經濟成長將是不可忽視的逆風因素之一。永豐金證券秉持專業與誠信，致力提供卓越服務，陪伴投資人邁向理想的投資目標。

降息 美國聯準會 永豐金 AI 半導體

延伸閱讀

27200點台股輕鬆站上「現在就是多頭」！直雲：降息循環繼續做多

00918「三個口袋」錢還滿…降息是保守策略！超馬芭樂：調整反而更健康

美國聯準會官員：利率水準適當 有助打擊通膨

金價飆漲 台銀黃金存摺首衝每公克3916元新高

相關新聞

外資只買超個位數！台股爆5562億元大量 三大法人僅買超近59億元

台股7日受惠OpenAI與超微（AMD）宣布強強聯手，引爆AI概念族群多頭熱情，包括權王台積電（2330）、股王信驊（5...

蓋牌市場、堅信黃董？專家：力積電（6770）轉型晶圓代工只是過程、不是快樂終點

AI資料中心推動DDR5、高頻寬記憶體HBM需求，也將記憶體行情帶出景氣循環谷底。從年初的南亞科，接棒到華邦電，行情也外溢到力積電，連續兩天漲停爆量，九月漲幅約六成。然而看在老股民眼裡，難免有「風水輪流轉」的感慨。 畢竟17年前，上輩子還叫做「力晶科技」的力積電，也曾是台灣最大的DRAM廠，只是因為金融海嘯DRAM價格崩盤，減資兩次約683億（減資幅度約75.5%），最終在2012年因淨值轉負以0.29元黯然下市。 看似股票變壁紙，但在力晶下市期間轉型，就是由 DRAM 轉型到生產邏輯晶片的晶圓代工產業，讓公司獲利跳脫記憶體景氣循環而波動。 不但償還約1200億債款，並將業務分割重組成為力晶科技與力積電，歷經9年重整後重返上市。 不過在晶圓代工領域，先進製程如台積電並非說跨就能跨，而成熟製程所面對的競爭對手，台廠就有聯電與世界先進，力積電的選擇還多了成熟製程整合記憶體技術，建立護城河。

台股續創新高！大漲450點收27,211點 台積電同寫新天價1,435元

台股7日再寫歷史新高點位，收在27,211點，大漲450點，成交量增至5,562億元，台積電（2330）大漲35元，收最...

永豐金證券總經風向球 10月看三產業具資金吸引力

美國聯準會（Fed）9月啟動降息1碼（0.25個百分點），反應除日本外的全球主要央行都進入寬鬆周期，利率點陣圖釋出美年底...

高市早苗任日本首相推進台日合作 台新投顧點名這些受惠概念股

日本自民黨總裁高市早苗即將成為日本第一位女首相，她的後續政策將影響日圓和日股走向。台新金旗下台新投顧今日出具完整的報告解...

台達電（2308）朝千金股衝刺！專家：踩在電動車+AI浪頭、哪邊爆發都受惠

台達電在 2025 年第二季的財報表現，讓市場眼睛一亮。EPS 達到 5.37 元，年增高達四成，刷新公司歷史單季紀錄。 到了八月，營收也正式突破新高水準，顯示出公司在營運面上的穩定成長力。這樣的數據不僅讓投資人安心，也為股價上漲提供了堅實的基本面支撐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。