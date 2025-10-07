外資只買超個位數！台股爆5562億元大量 三大法人僅買超近59億元

台股7日受惠OpenAI與超微（AMD）宣布強強聯手，引爆AI概念族群多頭熱情，包括權王台積電（2330）、股王信驊（5274）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、廣達（2382）、鴻海（2317）等指標股皆強勢上攻，拉抬大盤指數一度飆漲540.36點，直搗27,300城池、觸及27301.42點；惟台積電最後一盤出現4,842張大量、股價收斂至1,435元作收，大盤漲點也隨之縮減至450.89點、報27,211.95點，成交值更同步放大至5,562.03億元。三大法人連續第五日買超，續加碼58.87億元，以自營商買超逾百億元最大手筆，而外資買超縮水至個位數，投信則連四賣。

統計三大法人7日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超6.77億元，投信賣超61.58億元；自營商買超（合計）113.68億元，其中自營商（自行買賣）買超49.55億元、自營商（避險）買超64.13億元。

盤面上，台積電改寫盤中1,445元、收盤1,435元雙天價，市值突破37.2兆元，貢獻大盤漲點約291.7點；台達電刷新盤中995元、收盤987元歷史新高，市值也來到2.56兆元，貢獻大盤漲點約38.4點；信驊則創下盤中歷史新高5,680元，離大立光（3008）寫下的台股最高紀錄6,075元，僅剩395元之遙。

此外，記憶體族群高燒不退，華邦電（2344）、力積電（6770）、十銓（4967）、商丞（8277）紅燈高掛，分別收在42.65元、29.9元、98.7元、15.65元，南亞科（2408）也大漲9.88%、收91.2元。

觀察今日成交值超過百億元個股有13檔，由AI概念族群包辦，股價表現除南電（8046）與奇鋐（3017）收黑外、其餘皆漲。依序為：台積電548.56億元，股價漲2.5%；台達電243.13億元，股價漲4.78%；金居（8358）182.36億元，股價漲9.85%、收256.5元；國巨*（2327）160.23億元，股價漲5.13%、收184.5元；鴻海146.91億元，股價漲0.88%、收228.5元；緯創（3231）141.96億元，股價漲1.63%、收156元；群聯（8299）136.98億元，股價漲5.43%、收874元；廣達126億元，股價漲2.83%、收308.5元；神達（3706）119.32億元，股價漲3.43%、收93.5元；華邦電114.18億元，股價漲9.92%；南電110.42億元，股價跌0.39%、收253元；力積電107.4億元，股價漲9.93%；奇鋐107.24億元，股價跌1.29%、收1,150元。

觀察今日成交量超過時十大張個股有11檔，股價全面收高，記憶體族群仍穩居冠亞軍。依序為：力積電成交365,102張，華邦電成交271,607張；華新（1605）成交169,092張，股價漲9.9%、收27.75元；群益台灣精選高息（00919）成交164,396張，股價漲0.24%、收21.2元；台玻（1802）成交141,792張，股價漲9.89%、收30.55元；元大台灣50（0050）成交132,300張，股價漲2.75%、收61.7元；神達成交125,773張；富喬（1815）成交115,491張，股價漲9.87%、收74.6元；旺宏（2337）成交106,592張，股價漲7.11%、收27.1元；元大台灣價值高息（00940）成交105,318張，股價漲0.85%、收9.54元；華東（8110）成交103,374張，股價漲9.88%、收23.35元。