台股續創新高！大漲450點收27,211點 台積電同寫新天價1,435元

AI資料中心推動DDR5、高頻寬記憶體HBM需求，也將記憶體行情帶出景氣循環谷底。從年初的南亞科，接棒到華邦電，行情也外溢到力積電，連續兩天漲停爆量，九月漲幅約六成。然而看在老股民眼裡，難免有「風水輪流轉」的感慨。 畢竟17年前，上輩子還叫做「力晶科技」的力積電，也曾是台灣最大的DRAM廠，只是因為金融海嘯DRAM價格崩盤，減資兩次約683億（減資幅度約75.5%），最終在2012年因淨值轉負以0.29元黯然下市。 看似股票變壁紙，但在力晶下市期間轉型，就是由 DRAM 轉型到生產邏輯晶片的晶圓代工產業，讓公司獲利跳脫記憶體景氣循環而波動。 不但償還約1200億債款，並將業務分割重組成為力晶科技與力積電，歷經9年重整後重返上市。 不過在晶圓代工領域，先進製程如台積電並非說跨就能跨，而成熟製程所面對的競爭對手，台廠就有聯電與世界先進，力積電的選擇還多了成熟製程整合記憶體技術，建立護城河。

2025-10-07 13:22