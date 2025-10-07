聽新聞
台股續創新高！大漲450點收27,211點 台積電同寫新天價1,435元
台股7日再寫歷史新高點位，收在27,211點，大漲450點，成交量增至5,562億元，台積電（2330）大漲35元，收最高1,435元，漲幅2.5%，續創新天價。櫃買則收264.8點，漲幅0.45%。
權值股部分，台積電、鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）、富邦金（2881）、廣達（2382）等表現較為強勢，而中信金（2891）、智邦（2345）、奇鋐（3017）等則表現弱勢。
盤面上類股以玻陶、電器電纜、塑膠、油電燃氣、半導體、數位雲端、光電、電子等較為強勢，另外生技、網通、百貨、造紙、營建等較為弱勢。
觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有愛普*、力積電、京鼎、華邦電、十詮、華新、台玻、南亞科、華東、富喬、金居、矽力*-KY等
而量大弱勢的則有，順達、智邦、高技、台光電、康霈*、穎崴、旺矽、原相、力旺、貿聯-KY、雷虎、健策等
統一投顧表示，OpenAI與AMD合作延續永動機概念、台積電10月16日法說、開放運算計劃全球峰會10月13日登場、高市早苗當選日股大漲、台股技術線型強勢，眾利多因素可望帶動台股續創新高。
惟法國新總理勒克努閃辭、雙十節長假效應，仍須提防節前獲利賣壓，預期短線上震盪盤堅、類股輪動。
操作上建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、機器人、軍工及生技等。
