高市早苗任日本首相推進台日合作 台新投顧點名這些受惠概念股

日本自民黨總裁高市早苗即將成為日本第一位女首相，她的後續政策將影響日圓和日股走向。台新金旗下台新投顧今日出具完整的報告解析高市的政策，台新投顧認為日圓匯率會出現結構性的貶值，而且由於高市將會更積極促成台灣跟日本的國防產業聯盟，台灣多檔個股都有機會受惠。

台新投顧副董事長李鎮宇分析，高市早苗在國家安全、經濟國策及外交政策上清晰明確的綱領，將成為一股強大的催化劑，加速並深化日本與台灣之間的戰略結盟，他看好此一結盟將為台灣在國防、半導體及網路安全、未來國家國力發展關鍵產業領域的企業，釋放具體且重大的商業機遇。

台新投顧也點名，國防與航太產業作為日台安全合作深化、共同開發及國防互通性指令，相關產業將直接受惠，受惠的產業將包括：國防航太、半導體與材料產業、網路安全產業、未來國家關鍵產業合作，相關產業的概念股可關注。

對於外界矚目的日圓匯率，台新投顧認為大規模的財政擴張與持續的貨幣寬鬆，將導致日本與其他主要經濟體之間的利差持續擴大，將對日圓構成持續的結構性貶值壓力。

台新投顧指出，高市的財政與貨幣政策組合非常極端積極，將對市場構成深遠影響，主要反應在以下的三個面向，除了日圓的結構性貶值壓力，亦包括日本國債（JGB）市場的劇烈波動和日本央行信譽受衝擊。

台新投顧分析，日本政府若持續發行大量國債以支撐財政擴張，將考驗BOJ收益率曲線控制政策的極限，而且「財政主導」風險轉變為配合政府的財政融通需求情境：高市的政策主張實際上預示了「財政主導」風險情境的加劇。在此情境下，央行被迫將貨幣政策從追求物價穩定或最大就業的傳統目標，以避免債務危機，將損害央行的信譽，並可能引發失控的通膨螺旋。

尤其當初市場對BOJ調整YCC（收益率曲線控制）或結束負利率預期升溫之際，高市就曾經出言批判；李鎮宇認為，高市一直認為，在當前經濟形勢下考慮升息是愚蠢的，將扼殺得來不易的通膨苗頭，並對依賴低利率融資的企業造成毀滅性打擊，而且高市認為，日本在通縮泥淖中掙扎多年，當前通膨上升更多是成本推動而非需求拉動，因此需要央行持續提供充足流動性，以確保通膨目標的持續達成和經濟的結構性復甦。

李鎮宇也盤點，高市早苗是日本政壇中堅定的超寬鬆貨幣政策支持者，她公開批評BOJ在當前通膨僅部分達到目標、且工資增長基礎尚不穩固的情況下，考慮升息或調整YCC政策是「愚蠢的」，未來日本央行獨立性將受到嚴重的挑戰，尤其高市的核心觀點在於，決定國家宏觀經濟政策的總體方向是民選政府的責任，而央行應當作為政府政策的執行者，服務於政府所設定的經濟目標，這直接挑戰了國際上普遍認可的央行獨立性原則，更可能引發國內外對日本貨幣政策決策機制透明度與信譽的質疑。