快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

富蘭克林投顧：未來一周注意美股四大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意各國與川普政府的談判進展以及232條款調查的半導體、藥品等關稅政策及細節。

二是聯準會（Fed）：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅的看法與9月聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議紀錄內容。

三是經濟數據：包括10月密西根大學消費者信心指數初值、8月進出口及貿易餘額等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業包括達美航空、百事可樂、Constellation Brands等。

富蘭克林投顧指出，儘管新財年一開始美國聯邦政府就關門，但歷史經驗顯示，即使是過去最長的35天關門，對美國經濟也僅有些微負面影響。而且，當政府關門時，美國民眾很快就會察覺不便之處，因此將對兩黨施壓，使兩黨面臨盡快恢復政府運作的壓力。

因此，富蘭克林投顧指出，一般而言，美國政府關門僅是一種談判手段。隨政府重新開張，政府與經濟活動將迅速恢復，對股市的影響也有限。在過去19次政府關門中，美股在關門後一年僅有二次下跌。

富蘭克林投顧表示，此外，隨「大而美法案」上路以及傳統消費旺季到來，預計美國經濟仍持穩。第4季通常也是美股一年內表現最佳時期，有助延續美股強勢格局。

富蘭克林投顧 美國經濟 美股

延伸閱讀

鴻海9月營收創高 法人看股價後市

巴西低頭了？魯拉親電川普求取消40％關稅 PTT網戰成一片

川習會腳步近 美前官員：習近平可能要求美國對台表態

川普拍板…中重型進口卡車11月起徵25%關稅 但未提供細節

相關新聞

蓋牌市場、堅信黃董？專家：力積電（6770）轉型晶圓代工只是過程、不是快樂終點

AI資料中心推動DDR5、高頻寬記憶體HBM需求，也將記憶體行情帶出景氣循環谷底。從年初的南亞科，接棒到華邦電，行情也外溢到力積電，連續兩天漲停爆量，九月漲幅約六成。然而看在老股民眼裡，難免有「風水輪流轉」的感慨。 畢竟17年前，上輩子還叫做「力晶科技」的力積電，也曾是台灣最大的DRAM廠，只是因為金融海嘯DRAM價格崩盤，減資兩次約683億（減資幅度約75.5%），最終在2012年因淨值轉負以0.29元黯然下市。 看似股票變壁紙，但在力晶下市期間轉型，就是由 DRAM 轉型到生產邏輯晶片的晶圓代工產業，讓公司獲利跳脫記憶體景氣循環而波動。 不但償還約1200億債款，並將業務分割重組成為力晶科技與力積電，歷經9年重整後重返上市。 不過在晶圓代工領域，先進製程如台積電並非說跨就能跨，而成熟製程所面對的競爭對手，台廠就有聯電與世界先進，力積電的選擇還多了成熟製程整合記憶體技術，建立護城河。

台達電（2308）朝千金股衝刺！專家：踩在電動車+AI浪頭、哪邊爆發都受惠

台達電在 2025 年第二季的財報表現，讓市場眼睛一亮。EPS 達到 5.37 元，年增高達四成，刷新公司歷史單季紀錄。 到了八月，營收也正式突破新高水準，顯示出公司在營運面上的穩定成長力。這樣的數據不僅讓投資人安心，也為股價上漲提供了堅實的基本面支撐。

台積電領軍台股再創新高 法人建議這些族群可繼續布局

電子權值股領漲，台股今日再創歷史新高，而且飛躍27000點整數關卡，早盤盤中最高來到27234.74點，大漲473.68...

台股多頭列車啟動！法人解析後市「三箭齊發」再創新高

美股創新高後，市場多頭氣勢旺，台股在重要權值股帶頭撐盤下，AI概念股、半導體、軍工等三大族群全面啟動多頭行情。法人認為，...

高市早苗任日本首相推進台日合作 台新投顧點名這些受惠概念股

日本自民黨總裁高市早苗即將成為日本第一位女首相，她的後續政策將影響日圓和日股走向。台新金旗下台新投顧今日出具完整的報告解...

台股及台積電同步再創高 大盤開高走高漲逾300點登2萬7千點

台股7日開盤指數上漲268.22點，開盤指數為27,029.28點，早盤漲逾300點，最高來到27,188.42點。台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。