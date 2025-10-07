富蘭克林投顧：未來一周注意美股四大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意各國與川普政府的談判進展以及232條款調查的半導體、藥品等關稅政策及細節。

二是聯準會（Fed）：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅的看法與9月聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議紀錄內容。

三是經濟數據：包括10月密西根大學消費者信心指數初值、8月進出口及貿易餘額等。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業包括達美航空、百事可樂、Constellation Brands等。

富蘭克林投顧指出，儘管新財年一開始美國聯邦政府就關門，但歷史經驗顯示，即使是過去最長的35天關門，對美國經濟也僅有些微負面影響。而且，當政府關門時，美國民眾很快就會察覺不便之處，因此將對兩黨施壓，使兩黨面臨盡快恢復政府運作的壓力。

因此，富蘭克林投顧指出，一般而言，美國政府關門僅是一種談判手段。隨政府重新開張，政府與經濟活動將迅速恢復，對股市的影響也有限。在過去19次政府關門中，美股在關門後一年僅有二次下跌。

富蘭克林投顧表示，此外，隨「大而美法案」上路以及傳統消費旺季到來，預計美國經濟仍持穩。第4季通常也是美股一年內表現最佳時期，有助延續美股強勢格局。