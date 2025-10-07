費半指數大漲 激勵台股盤中最高27,298點、台積電漲40元續創高

美股四大指數周一漲多跌少，尤其是費半指數大漲2.8%，激勵台股7日開高走高，在台積電（2330）盤中最高大漲40元至1,440元新天價帶動下，午盤前加權指數最高大漲537點至27,298點，同步刷新盤中歷史新高。電子持續為盤面焦點，記憶體、PCB等表現強勢。

台新投顧指出，AI相關零組件與組裝廠表現強勢，然波段漲幅已大，由族群同漲轉為個股表現，相關強勢股拉回整理後仍可偏多操作。傳產雖相對混沌，然內需股營運有望因普發現金與10月長假而轉強，重電相關個股有望受惠台美兩地更新電網之龐大商機，中長期題材不墜，亦可擇優布局。

台新投顧表示，網通產業庫存水位已調整至健康的狀態，第3季開始進入北美運營商拉貨傳統旺季，看好網通代工廠開始營收回溫；生成式AI與高速傳輸需求倍增，對高階PCB的需求大增。

台灣PCB產業供應鏈完整，可快速反應AI時代對產品與材料的需求，在AI供應鏈中扮演著關鍵角色；機器人是AI浪潮下一階段的發展重點輝達與Tesla等科技巨頭多次表態看好機器人發展前景，相關供應鏈可留意。