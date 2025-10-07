快訊

輝達台灣總部卡關有解？T12成新選項 球在輝達手上

檢察官問怎知「京華城一放手100億」？柯文哲：台北市房價都很貴

救災國軍「摸頭殺」送帽給小女孩 本人發聲：那刻付出辛勞都值得了

費半指數大漲 激勵台股盤中最高27,298點、台積電漲40元續創高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數周一漲多跌少，尤其是費半指數大漲2.8%，激勵台股7日開高走高，在台積電（2330）盤中最高大漲40元至1,440元新天價帶動下，午盤前加權指數最高大漲537點至27,298點，同步刷新盤中歷史新高。電子持續為盤面焦點，記憶體、PCB等表現強勢。

台新投顧指出，AI相關零組件與組裝廠表現強勢，然波段漲幅已大，由族群同漲轉為個股表現，相關強勢股拉回整理後仍可偏多操作。傳產雖相對混沌，然內需股營運有望因普發現金與10月長假而轉強，重電相關個股有望受惠台美兩地更新電網之龐大商機，中長期題材不墜，亦可擇優布局。

台新投顧表示，網通產業庫存水位已調整至健康的狀態，第3季開始進入北美運營商拉貨傳統旺季，看好網通代工廠開始營收回溫；生成式AI與高速傳輸需求倍增，對高階PCB的需求大增。

台灣PCB產業供應鏈完整，可快速反應AI時代對產品與材料的需求，在AI供應鏈中扮演著關鍵角色；機器人是AI浪潮下一階段的發展重點輝達與Tesla等科技巨頭多次表態看好機器人發展前景，相關供應鏈可留意。

AI PCB

延伸閱讀

台積電贈送晶圓片 陳其邁：對高雄意義重大

高市早苗有力量的起手式！日股大漲2千點 謝金河：日本會重現小英效應？

台積電領軍台股再創新高 法人建議這些族群可繼續布局

台積電將量產 陳其邁：南台灣建構全球最大半導體生態系

相關新聞

蓋牌市場、堅信黃董？專家：力積電（6770）轉型晶圓代工只是過程、不是快樂終點

AI資料中心推動DDR5、高頻寬記憶體HBM需求，也將記憶體行情帶出景氣循環谷底。從年初的南亞科，接棒到華邦電，行情也外溢到力積電，連續兩天漲停爆量，九月漲幅約六成。然而看在老股民眼裡，難免有「風水輪流轉」的感慨。 畢竟17年前，上輩子還叫做「力晶科技」的力積電，也曾是台灣最大的DRAM廠，只是因為金融海嘯DRAM價格崩盤，減資兩次約683億（減資幅度約75.5%），最終在2012年因淨值轉負以0.29元黯然下市。 看似股票變壁紙，但在力晶下市期間轉型，就是由 DRAM 轉型到生產邏輯晶片的晶圓代工產業，讓公司獲利跳脫記憶體景氣循環而波動。 不但償還約1200億債款，並將業務分割重組成為力晶科技與力積電，歷經9年重整後重返上市。 不過在晶圓代工領域，先進製程如台積電並非說跨就能跨，而成熟製程所面對的競爭對手，台廠就有聯電與世界先進，力積電的選擇還多了成熟製程整合記憶體技術，建立護城河。

台達電（2308）朝千金股衝刺！專家：踩在電動車+AI浪頭、哪邊爆發都受惠

台達電在 2025 年第二季的財報表現，讓市場眼睛一亮。EPS 達到 5.37 元，年增高達四成，刷新公司歷史單季紀錄。 到了八月，營收也正式突破新高水準，顯示出公司在營運面上的穩定成長力。這樣的數據不僅讓投資人安心，也為股價上漲提供了堅實的基本面支撐。

台積電領軍台股再創新高 法人建議這些族群可繼續布局

電子權值股領漲，台股今日再創歷史新高，而且飛躍27000點整數關卡，早盤盤中最高來到27234.74點，大漲473.68...

台股多頭列車啟動！法人解析後市「三箭齊發」再創新高

美股創新高後，市場多頭氣勢旺，台股在重要權值股帶頭撐盤下，AI概念股、半導體、軍工等三大族群全面啟動多頭行情。法人認為，...

高市早苗任日本首相推進台日合作 台新投顧點名這些受惠概念股

日本自民黨總裁高市早苗即將成為日本第一位女首相，她的後續政策將影響日圓和日股走向。台新金旗下台新投顧今日出具完整的報告解...

台股及台積電同步再創高 大盤開高走高漲逾300點登2萬7千點

台股7日開盤指數上漲268.22點，開盤指數為27,029.28點，早盤漲逾300點，最高來到27,188.42點。台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。