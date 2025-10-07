快訊

台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 殺人未遂送辦畫面曝光

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

法人估台積電第3季營益率衝破50%、EPS 逾15元 股價狂漲、不預設高點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）持續飆新高，中秋節後第1個交易日，股價開高走高盤中衝達1,440元，市值飆上37兆元達37.34億元，推升台積電股價持續飆出天價的底氣有那些？高點上看多少？法人直言，台積電利多匯集，在新台幣貶值下，預估第3季營益率將可衝破50%，EPS有機會超過15元，下半年EPS有機會超過32元，在股價持續驚驚漲創高的情況下，不預設高點價位。

台積電ADR周一大漲3.5%，收在302.4美元，寫下歷史新高，台積電7日早盤以1,420元開出，上漲20元，再創歷史新高，股價開高後衝達天價1,440元，上漲40元，漲幅2.86%，市值也增至37.34兆元，影響大盤指數約335點。

根據台積電在先前的法說會釋出今年第3季展望，預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣29元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於55.5%~57.5%之間；營業利益率預計介於45.5~47.5%之間。

台積電股價直往1,500元挺進，預計10月16日召開法說會，將公布第3季財務報告及2025年第4季業績展望，外資也陸續上調目標價，隨著股價不斷的飆出天價，到底台積電的後市怎麼看？可不可以追？市場更是高度關注法說會將釋出的訊息。

統一投顧董事長黎方國表示，輝達與OpenAI交叉投資，OpenAI水與超微結盟，這兩件事，台積電都是受惠的廠商，另外，由於新台幣兌美元匯率貶值，預估台積電9月營收對8月營收的降幅將大幅縮減，由原本可能季減15%，將降至約季減3%，同時第3季的財報也將大幅優於預期。

黎方國指出，台積電第2季的營益率為49.6%，預估第3季將衝破50%，財報將大報佳音，預估第3季EPS超過15元，預期下半年的EPS有機會超過32元；他強調，第4季傳統旺季效應持續，營運表現將持續成長，在股價持續驚驚漲的情況下，不預設高點，在台積電續飆高之下，也看好相關台積電概念股的表現。

台積電 新台幣

相關新聞

台達電（2308）朝千金股衝刺！專家：踩在電動車+AI浪頭、哪邊爆發都受惠

台達電在 2025 年第二季的財報表現，讓市場眼睛一亮。EPS 達到 5.37 元，年增高達四成，刷新公司歷史單季紀錄。 到了八月，營收也正式突破新高水準，顯示出公司在營運面上的穩定成長力。這樣的數據不僅讓投資人安心，也為股價上漲提供了堅實的基本面支撐。

台積電領軍台股再創新高 法人建議這些族群可繼續布局

電子權值股領漲，台股今日再創歷史新高，而且飛躍27000點整數關卡，早盤盤中最高來到27234.74點，大漲473.68...

台股及台積電同步再創高 大盤開高走高漲逾300點登2萬7千點

台股7日開盤指數上漲268.22點，開盤指數為27,029.28點，早盤漲逾300點，最高來到27,188.42點。台積...

台股多頭列車啟動！法人解析後市「三箭齊發」再創新高

美股創新高後，市場多頭氣勢旺，台股在重要權值股帶頭撐盤下，AI概念股、半導體、軍工等三大族群全面啟動多頭行情。法人認為，...

美政府關門、債市盤整！辣媽：盡快恢復影響不大...但拖太久恐有評級壓力

政府停擺持續中，這六天白宮持續向民主黨施壓，甚至威脅將對聯邦員工進行「大規模裁員」。雖尚未公布具體人數，但這已加劇市場對公共部門支出與經濟活動停滯的擔憂。除此之外，金融市場動態也被牽動著。

台股「三個太陽」照亮錢景 大盤後市欲小不易

加權指數上周五持續創歷史新高，本周雖然因為連續假期僅剩三個交易日，不過法人指出，在「三個太陽」輝達、蘋果、台積電股價走強...

