法人估台積電第3季營益率衝破50%、EPS 逾15元 股價狂漲、不預設高點

台積電（2330）持續飆新高，中秋節後第1個交易日，股價開高走高盤中衝達1,440元，市值飆上37兆元達37.34億元，推升台積電股價持續飆出天價的底氣有那些？高點上看多少？法人直言，台積電利多匯集，在新台幣貶值下，預估第3季營益率將可衝破50%，EPS有機會超過15元，下半年EPS有機會超過32元，在股價持續驚驚漲創高的情況下，不預設高點價位。

台積電ADR周一大漲3.5%，收在302.4美元，寫下歷史新高，台積電7日早盤以1,420元開出，上漲20元，再創歷史新高，股價開高後衝達天價1,440元，上漲40元，漲幅2.86%，市值也增至37.34兆元，影響大盤指數約335點。

根據台積電在先前的法說會釋出今年第3季展望，預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣29元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於55.5%~57.5%之間；營業利益率預計介於45.5~47.5%之間。

台積電股價直往1,500元挺進，預計10月16日召開法說會，將公布第3季財務報告及2025年第4季業績展望，外資也陸續上調目標價，隨著股價不斷的飆出天價，到底台積電的後市怎麼看？可不可以追？市場更是高度關注法說會將釋出的訊息。

統一投顧董事長黎方國表示，輝達與OpenAI交叉投資，OpenAI水與超微結盟，這兩件事，台積電都是受惠的廠商，另外，由於新台幣兌美元匯率貶值，預估台積電9月營收對8月營收的降幅將大幅縮減，由原本可能季減15%，將降至約季減3%，同時第3季的財報也將大幅優於預期。

黎方國指出，台積電第2季的營益率為49.6%，預估第3季將衝破50%，財報將大報佳音，預估第3季EPS超過15元，預期下半年的EPS有機會超過32元；他強調，第4季傳統旺季效應持續，營運表現將持續成長，在股價持續驚驚漲的情況下，不預設高點，在台積電續飆高之下，也看好相關台積電概念股的表現。