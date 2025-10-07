台積電漲不停 ADR 破300美元 台股衝新高市值逾37兆元
中秋連假期間，台積電（2330）受惠於大客戶超微AMD以及NVDIA輝達等消息頻傳ADR漲破破300美元，帶動7日台積電（2330）台股現股衝上新高，挹注市值逾37兆元，法人看好台積電將於16日召開的法說會釋出正面展望與全年美元營收超標。
台積電將於下周四（16日）召開法說會，公布上季財報與展望。法人看好，受惠先進製程產能持續供不應求，台積電不僅第3季美元營收可望優於預期，樂觀情況下，第4季美元營收也可望再攀新高，推升全年美元營收實績超越原預期的年增30%目標。
對於第4季相關議題，台積電日前指出，有關營收和業績展望資訊，依公司公告為準。
法人指出，台積電持續受惠AI應用驅動先進製程需求，來自蘋果新機矽含量提升，以及輝達衝刺AI新應用雙引擎挹注，第4季美元營收有機會持平第3季，甚至小幅季增個位數百分比，再創新高，並挹注全年營收成長超標。
談到AI應用議題，台積電董事長魏哲家先前於股東會上提到，所有的AI創新者都和台積電合作，AI供不應求，台積電努力增加產能讓客戶滿意。
此外，台積電尚未公布第3季美元營收，法人預期，台積電第3季美元營收平均約324億美元，持續跨越300億美元關卡，下半年逐季升溫。
