快訊

台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 殺人未遂送辦畫面曝光

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

台積電漲不停 ADR 破300美元 台股衝新高市值逾37兆元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

中秋連假期間，台積電（2330）受惠於大客戶超微AMD以及NVDIA輝達等消息頻傳ADR漲破破300美元，帶動7日台積電（2330）台股現股衝上新高，挹注市值逾37兆元，法人看好台積電將於16日召開的法說會釋出正面展望與全年美元營收超標。

台積電將於下周四（16日）召開法說會，公布上季財報與展望。法人看好，受惠先進製程產能持續供不應求，台積電不僅第3季美元營收可望優於預期，樂觀情況下，第4季美元營收也可望再攀新高，推升全年美元營收實績超越原預期的年增30%目標。

對於第4季相關議題，台積電日前指出，有關營收和業績展望資訊，依公司公告為準。

法人指出，台積電持續受惠AI應用驅動先進製程需求，來自蘋果新機矽含量提升，以及輝達衝刺AI新應用雙引擎挹注，第4季美元營收有機會持平第3季，甚至小幅季增個位數百分比，再創新高，並挹注全年營收成長超標。

談到AI應用議題，台積電董事長魏哲家先前於股東會上提到，所有的AI創新者都和台積電合作，AI供不應求，台積電努力增加產能讓客戶滿意。

此外，台積電尚未公布第3季美元營收，法人預期，台積電第3季美元營收平均約324億美元，持續跨越300億美元關卡，下半年逐季升溫。

台積電 營收 AI

延伸閱讀

台積電將量產 陳其邁：南台灣建構全球最大半導體生態系

台積電衝1435元新高！AI晶片需求爆發 台股ETF「含積量」成績效關鍵

台積電漲勢未歇？ 外媒列舉年底前不買會後悔的三理由

半導體股火力全開 台積電ADR大漲3.5%再創新高

相關新聞

台達電（2308）朝千金股衝刺！專家：踩在電動車+AI浪頭、哪邊爆發都受惠

台達電在 2025 年第二季的財報表現，讓市場眼睛一亮。EPS 達到 5.37 元，年增高達四成，刷新公司歷史單季紀錄。 到了八月，營收也正式突破新高水準，顯示出公司在營運面上的穩定成長力。這樣的數據不僅讓投資人安心，也為股價上漲提供了堅實的基本面支撐。

台積電領軍台股再創新高 法人建議這些族群可繼續布局

電子權值股領漲，台股今日再創歷史新高，而且飛躍27000點整數關卡，早盤盤中最高來到27234.74點，大漲473.68...

台股及台積電同步再創高 大盤開高走高漲逾300點登2萬7千點

台股7日開盤指數上漲268.22點，開盤指數為27,029.28點，早盤漲逾300點，最高來到27,188.42點。台積...

台股多頭列車啟動！法人解析後市「三箭齊發」再創新高

美股創新高後，市場多頭氣勢旺，台股在重要權值股帶頭撐盤下，AI概念股、半導體、軍工等三大族群全面啟動多頭行情。法人認為，...

美政府關門、債市盤整！辣媽：盡快恢復影響不大...但拖太久恐有評級壓力

政府停擺持續中，這六天白宮持續向民主黨施壓，甚至威脅將對聯邦員工進行「大規模裁員」。雖尚未公布具體人數，但這已加劇市場對公共部門支出與經濟活動停滯的擔憂。除此之外，金融市場動態也被牽動著。

台股「三個太陽」照亮錢景 大盤後市欲小不易

加權指數上周五持續創歷史新高，本周雖然因為連續假期僅剩三個交易日，不過法人指出，在「三個太陽」輝達、蘋果、台積電股價走強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。