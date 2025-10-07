台達電（2308）朝千金股衝刺！專家：踩在電動車+AI浪頭、哪邊爆發都受惠
【文．玩股神探】
台達電在 2025 年第二季的財報表現，讓市場眼睛一亮。EPS 達到 5.37 元，年增高達四成，刷新公司歷史單季紀錄。
到了八月，營收也正式突破新高水準，顯示出公司在營運面上的穩定成長力。這樣的數據不僅讓投資人安心，也為股價上漲提供了堅實的基本面支撐。
電動車與AI雙重卡位 產業地位穩固
除了數字漂亮，產業地位更是關鍵。台達電在電動車零組件與充電樁市場，已經穩居全球前幾名的重要供應商，主要合作對象就是特斯拉。
另一方面，在AI雲端運算領域，它也和輝達保持緊密合作，抓住了最熱門的成長趨勢。對投資小白來說，可以把台達電想像成「站在兩大快速成長產業的十字路口」，不管哪一邊爆發，都能搭上浪潮。
資金推動 權值股受惠熱錢湧入
台達電本身是台股前幾大的權值股，當大盤加權指數不斷創高，外資與投信資金自然流入台達電。
加上電動車、AI 等熱門題材的加持，讓它成為市場資金追逐的焦點。這種「基本面強＋資金面旺」的情況，讓股價一再走高，也讓機構分析師直接把目標價喊到千元以上，市場對未來空間充滿期待。
雙重助力下的成長浪頭
對投資新手來說，台達電的案例很具代表性。當一家企業同時擁有強勁的財報成績與熱門產業地位，再加上資金源源不斷湧入，股價自然就具備上漲動能。
雖然短線波動仍可能出現，但長線來看，台達電確實踩在電動車與 AI 這兩大成長浪頭上，市場也因此期待它持續刷新新高。
◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台達電站上新高峰：電動車、AI 雙引擎推升股價動能！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言