台達電（2308）朝千金股衝刺！專家：踩在電動車+AI浪頭、哪邊爆發都受惠

聯合新聞網／ 玩股網
台達電股價直逼千金。中央社
【文．玩股神探】

台達電在 2025 年第二季的財報表現，讓市場眼睛一亮。EPS 達到 5.37 元，年增高達四成，刷新公司歷史單季紀錄。

到了八月，營收也正式突破新高水準，顯示出公司在營運面上的穩定成長力。這樣的數據不僅讓投資人安心，也為股價上漲提供了堅實的基本面支撐。

電動車與AI雙重卡位 產業地位穩固

除了數字漂亮，產業地位更是關鍵。台達電在電動車零組件與充電樁市場，已經穩居全球前幾名的重要供應商，主要合作對象就是特斯拉。

另一方面，在AI雲端運算領域，它也和輝達保持緊密合作，抓住了最熱門的成長趨勢。對投資小白來說，可以把台達電想像成「站在兩大快速成長產業的十字路口」，不管哪一邊爆發，都能搭上浪潮。

資金推動 權值股受惠熱錢湧入

台達電本身是台股前幾大的權值股，當大盤加權指數不斷創高，外資與投信資金自然流入台達電。

加上電動車、AI 等熱門題材的加持，讓它成為市場資金追逐的焦點。這種「基本面強＋資金面旺」的情況，讓股價一再走高，也讓機構分析師直接把目標價喊到千元以上，市場對未來空間充滿期待。

雙重助力下的成長浪頭

對投資新手來說，台達電的案例很具代表性。當一家企業同時擁有強勁的財報成績與熱門產業地位，再加上資金源源不斷湧入，股價自然就具備上漲動能。

雖然短線波動仍可能出現，但長線來看，台達電確實踩在電動車與 AI 這兩大成長浪頭上，市場也因此期待它持續刷新新高。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台達電站上新高峰：電動車、AI 雙引擎推升股價動能！

