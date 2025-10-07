台積電領軍台股再創新高 法人建議這些族群可繼續布局

電子權值股領漲，台股今日再創歷史新高，而且飛躍27000點整數關卡，早盤盤中最高來到27234.74點，大漲473.68點，權王台積電領漲是最大功臣，盤中每股1435元再創新高價位，包括華邦電、華新以及力積電等個股，盤中也漲停。

對於後續的選股方向，法人建議，9月營收陸續公告，投資人可關注營收呈現月增、年增、累計今年前 3 季營收，呈現三成長標的。法人舉例，例如亞洲唯一引擎扣件供應商豐達科（3004），9月營收年成長20.59%，接單能見度逾一年，帶動上周五股價於中長期均線之上，漲幅逾4%；生產鎂合金產品廠商華孚（6235），受惠客戶需求大增，9 月營收年增率達 57%，激勵上週五股價開盤即鎖在漲停價位；氣動元件大廠亞德客-KY（1590），9 月營收呈現年月雙位數年增長，激勵股價跳空向上，收復季線的反壓區，這些都是可以參考的標的。

此外，載板受惠 T-glass 吃緊，今年上調 ABF/BT 增長率，指標股之一南電（8046），上周五股價放量攻上漲停。投資人可留意近期的強勢類股，當量縮拉回到短期均線具備支撐時，分批佈局的時機。

此外，電源解決方案、載板、矽晶圓、記憶體模組與封測、散熱、特用化學、被動元件等，族群內個股表現相對強勁。其中，記憶體產業係因國際大廠停產 DDR4，供給下降帶動DDR4 現貨價格走揚，均激勵華邦電（2344）、南亞科（2408）、威剛（3260）、十銓（4967）等標的繼續走揚。

法人也分析，台股從9月份急漲至今，盤面資金聚焦在報價上漲的記憶體、載板族群，加上受惠伺服器規格升級的CCL、散熱、連接線等AI零組件供應商。除此之外，擁有剛性需求的軍工產業，多檔指標股籌碼經過整理後，上周五股價已再度轉強表態，投資人應掌握產業成長趨勢明確的績優股，採取分批進場的策略。

對於昨日的美股表現，法人分析，超微（AMD）與 Open AI 達成 AI 晶片供應協議，激勵週一超微股價大漲 23.7%，帶動標普

500與NASDAQ分別上漲 0.36%與 0.71%；費半攻高 2.89%；僅道瓊小跌0.14%。