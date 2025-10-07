快訊

台鐵五權站推站員落軌涉案人是街友 殺人未遂送辦畫面曝光

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電領軍台股再創新高 法人建議這些族群可繼續布局

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
電子權值股領漲，台股今日再創歷史新高，而且飛躍27000點整數關卡，早盤盤中最高來到27234.74點，大漲473.68點，權王台積電領漲是最大功臣。（路透）
電子權值股領漲，台股今日再創歷史新高，而且飛躍27000點整數關卡，早盤盤中最高來到27234.74點，大漲473.68點，權王台積電領漲是最大功臣。（路透）

電子權值股領漲，台股今日再創歷史新高，而且飛躍27000點整數關卡，早盤盤中最高來到27234.74點，大漲473.68點，權王台積電領漲是最大功臣，盤中每股1435元再創新高價位，包括華邦電、華新以及力積電等個股，盤中也漲停。

對於後續的選股方向，法人建議，9月營收陸續公告，投資人可關注營收呈現月增、年增、累計今年前 3 季營收，呈現三成長標的。法人舉例，例如亞洲唯一引擎扣件供應商豐達科（3004），9月營收年成長20.59%，接單能見度逾一年，帶動上周五股價於中長期均線之上，漲幅逾4%；生產鎂合金產品廠商華孚（6235），受惠客戶需求大增，9 月營收年增率達 57%，激勵上週五股價開盤即鎖在漲停價位；氣動元件大廠亞德客-KY（1590），9 月營收呈現年月雙位數年增長，激勵股價跳空向上，收復季線的反壓區，這些都是可以參考的標的。

此外，載板受惠 T-glass 吃緊，今年上調 ABF/BT 增長率，指標股之一南電（8046），上周五股價放量攻上漲停。投資人可留意近期的強勢類股，當量縮拉回到短期均線具備支撐時，分批佈局的時機。

此外，電源解決方案、載板、矽晶圓、記憶體模組與封測、散熱、特用化學、被動元件等，族群內個股表現相對強勁。其中，記憶體產業係因國際大廠停產 DDR4，供給下降帶動DDR4 現貨價格走揚，均激勵華邦電（2344）、南亞科（2408）、威剛（3260）、十銓（4967）等標的繼續走揚。

法人也分析，台股從9月份急漲至今，盤面資金聚焦在報價上漲的記憶體、載板族群，加上受惠伺服器規格升級的CCL、散熱、連接線等AI零組件供應商。除此之外，擁有剛性需求的軍工產業，多檔指標股籌碼經過整理後，上周五股價已再度轉強表態，投資人應掌握產業成長趨勢明確的績優股，採取分批進場的策略。

對於昨日的美股表現，法人分析，超微（AMD）與 Open AI 達成 AI 晶片供應協議，激勵週一超微股價大漲 23.7%，帶動標普

500與NASDAQ分別上漲 0.36%與 0.71%；費半攻高 2.89%；僅道瓊小跌0.14%。

營收 記憶體模組

延伸閱讀

台積電將量產 陳其邁：南台灣建構全球最大半導體生態系

台積電衝1435元新高！AI晶片需求爆發 台股ETF「含積量」成績效關鍵

半導體股火力全開 台積電ADR大漲3.5%再創新高

台股「三個太陽」照亮錢景 大盤後市欲小不易

相關新聞

台達電（2308）朝千金股衝刺！專家：踩在電動車+AI浪頭、哪邊爆發都受惠

台達電在 2025 年第二季的財報表現，讓市場眼睛一亮。EPS 達到 5.37 元，年增高達四成，刷新公司歷史單季紀錄。 到了八月，營收也正式突破新高水準，顯示出公司在營運面上的穩定成長力。這樣的數據不僅讓投資人安心，也為股價上漲提供了堅實的基本面支撐。

台積電領軍台股再創新高 法人建議這些族群可繼續布局

電子權值股領漲，台股今日再創歷史新高，而且飛躍27000點整數關卡，早盤盤中最高來到27234.74點，大漲473.68...

台股及台積電同步再創高 大盤開高走高漲逾300點登2萬7千點

台股7日開盤指數上漲268.22點，開盤指數為27,029.28點，早盤漲逾300點，最高來到27,188.42點。台積...

台股多頭列車啟動！法人解析後市「三箭齊發」再創新高

美股創新高後，市場多頭氣勢旺，台股在重要權值股帶頭撐盤下，AI概念股、半導體、軍工等三大族群全面啟動多頭行情。法人認為，...

美政府關門、債市盤整！辣媽：盡快恢復影響不大...但拖太久恐有評級壓力

政府停擺持續中，這六天白宮持續向民主黨施壓，甚至威脅將對聯邦員工進行「大規模裁員」。雖尚未公布具體人數，但這已加劇市場對公共部門支出與經濟活動停滯的擔憂。除此之外，金融市場動態也被牽動著。

台股「三個太陽」照亮錢景 大盤後市欲小不易

加權指數上周五持續創歷史新高，本周雖然因為連續假期僅剩三個交易日，不過法人指出，在「三個太陽」輝達、蘋果、台積電股價走強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。