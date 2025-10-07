台北股匯不同調 台股創新高 新台幣早盤貶破30.5元後收斂

台北股匯市7日早盤走勢分歧，台股加權指數續創歷史新高，強勢站上2萬7千點大關，資金明顯湧入權值與電子股；不過，新台幣匯價則受美元走升以及日圓走貶影響，以30.46元開出，小貶4.2分，盤中一度貶破30.5元關卡，最低觸及30.55元、重貶1.32角。隨著台股強彈帶動外資回流，新台幣貶勢隨後收斂，甚至短暫翻升至30.4元，目前在30.435元附近小貶盤整。

國際匯市方面，美元指數重返98之上，一度升至98.5，最新報98.14。市場焦點聚焦日本政局變化，日本執政黨自民黨總裁選舉結果出爐，由財政鴿派高市早苗勝出，引發市場對擴張性財政政策的預期升溫，日圓兌美元應聲重貶，盤中一度貶破150，最低觸及150.61，目前在150.43附近震盪。

受到美元走強與日圓疲軟牽動，其他亞洲主要貨幣同樣承壓。韓元兌美元早盤一度貶至1413.3，目前在1412附近。

外匯交易員指出，美元指數回升、亞洲貨幣全面承壓，使得新台幣短線再度挑戰30.5元整數關卡。不過，在台股創高激勵下，外資匯入動能可望支撐匯價。

護國神山台積電今早股價再改新寫歷史新天價，市值自36.3兆元一舉躍升至37.21兆元，突破37兆元關。