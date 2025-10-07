快訊

不吃保健品也不戒酒 79歲長壽研究者堅持實踐兩個「抗衰老習慣」

小資福音？iPhone 17e傳明年上半年登場「有A19晶片和動態島」

光復鄉今恢復上班課！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

街口投信：台股第4季展望震盪走高 AI需求撐盤、降息預期升溫　

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國經濟動能雖顯放緩，但通膨壓力逐步緩解，市場對聯準會降息的預期升溫，為全球股市提供正面支撐。街口投信表示，第4季台股展望仍以震盪走高為主軸，AI伺服器、高階封裝與雲端資料中心持續拉貨，將成為驅動多頭格局的重要力量，投資建議維持高持股水位。

街口中小基金經理人吳帛亞分析，美國職缺失業比自5月以來持續下降，7月進一步降至0.99，顯示勞動供給逐漸超過需求。隨之而來，8月時薪成長也明顯放緩至0.27%，有助於舒緩市場對通膨持續性的擔憂。

同時，8月褐皮書下修對經濟活動的評估，勞動市場停滯，消費者支出呈現持平甚至下降。然而，休閒旅遊、汽車需求依舊維持韌性，加上人工智慧與資料中心建設支出強勁，整體經濟表現仍指向「軟著陸」情境。

主要國家景氣持續升溫，OECD領先指標雖趨於平緩，但仍維持高檔。台灣8月出口年增率達34.1%，遠高於市場預期的25.0%，並已連續22個月正成長，主要受惠於AI應用需求與消費性電子備貨旺季；進口年增率亦達29.7%。

台灣主計處將今年GDP上修至4.45%，並預估2026年為2.81%，顯示經濟成長動能穩健。製造業自2023年第四季以來銷售量持續成長，存貨穩步增加，7月景氣對策信號分數維持29分，連續第三個月亮出代表穩定的綠燈。國發會指出，只要全球AI需求持續，下半年台灣景氣仍可望維持綠燈水準。

街口投信分析表示進入第4季，台股將延續第3季格局，主要支撐力道來自：聯準會降息預期帶動資金行情。全球大型CSP廠持續提高資本支出，AI供應鏈維持強勁需求。財報與財測優於預期，科技股動能延續。不過，非AI族群仍面臨關稅與需求疲弱的挑戰，加上航運風險與原物料價格波動，仍需審慎觀察。

展望第4季，AI伺服器、高階封裝與雲端資料中心擴產，將繼續推升台股出口與資本支出表現，支撐中長期多頭格局。街口投信建議，投資人持股以科技股為核心，並透過換股操作因應市場震盪；非AI族群則需嚴控配置，以降低不確定性風險。

AI 景氣對策信號

延伸閱讀

台股上2萬7千點？今年績效多少算合格…網：比0050高才算贏

台股「三個太陽」照亮錢景 大盤後市欲小不易

Fed 降息 銀行股受惠大

歷史經驗…台股中秋節後看漲 10月震盪機率高

相關新聞

美政府關門、債市盤整！辣媽：盡快恢復影響不大...但拖太久恐有評級壓力

政府停擺持續中，這六天白宮持續向民主黨施壓，甚至威脅將對聯邦員工進行「大規模裁員」。雖尚未公布具體人數，但這已加劇市場對公共部門支出與經濟活動停滯的擔憂。除此之外，金融市場動態也被牽動著。

台股「三個太陽」照亮錢景 大盤後市欲小不易

加權指數上周五持續創歷史新高，本周雖然因為連續假期僅剩三個交易日，不過法人指出，在「三個太陽」輝達、蘋果、台積電股價走強...

台股及台積電同步再創高 大盤開高走高漲逾300點登2萬7千點

台股7日開盤指數上漲268.22點，開盤指數為27,029.28點，早盤漲逾300點，最高來到27,188.42點。台積...

歷史經驗…台股中秋節後看漲 10月震盪機率高

投資人擔心中秋節後的台股走勢、及美國政府關門所造成的後續效應等，不過法人說，其實都不用怕，根據歷史經驗統計，之後都會漲。...

台股多頭列車啟動！法人解析後市「三箭齊發」再創新高

美股創新高後，市場多頭氣勢旺，台股在重要權值股帶頭撐盤下，AI概念股、半導體、軍工等三大族群全面啟動多頭行情。法人認為，...

台股吸引散戶投資人積極追買 500億元買盤等待進場

近來台股不斷創下歷史新高，吸引散戶投資人積極追買，帶動融資餘額已連續六個月增加，上周五來到2,818.9億元，不過相較去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。