台股及台積電同步再創高 大盤開高走高漲逾300點登2萬7千點

台股7日開盤指數上漲268.22點，開盤指數為27,029.28點，早盤漲逾300點，最高來到27,188.42點。台積電（2330）開盤價1,420元，上漲20元。大盤指數與台積電股價同步再創高。

群益投顧表示，台積電多頭氣盛，拉抬指數接連創高，短線技術面延續多頭趨勢，仍須提防震盪。續以短多熱門標的為主，依短期均線變化汰弱留強換股操作。

操作題材可留意科技廠爭搶HBM，台記憶體鏈沾光。科技龍頭大廠紛紛宣布重磅AI投資案，加深記憶體供不應求隱憂，OpenAI執行⻑奧特曼上周訪問南韓，與三星及SK海力士簽署合作意向書，為HBM的供應固樁，預期在產能排擠下，傳統DRAM、NAND Flash供需吃緊難解，後續報價可望持續上漲。

周一（6日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,694.97點，下跌63.31點、跌幅0.14%；S&P500指數上漲0.36%；那斯達克指數上漲0.71%；費半指數上漲2.89%。台積電ADR漲3.49%。

AMD宣布與OpenAI達成合作協議，包括OpenAI承諾採購高達6GW的AMD晶片，為AI再添多頭火力，AMD飆漲24%領漲，四大指數漲多跌少。輝達下跌1.12%。特斯拉釋出疑似新一代電動跑車影片，股價上漲5.45%

三大法人上周五集中市場合計買超213.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超169.5億元，投信賣超16.8億元，自營商（自行買賣）買超27.3億元，自營商（避險）買超33.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,408口至761口，其中，外資淨空單減少2,335口至20,852口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少753口至6,004口。

選擇權未平倉量部分，10月F1大量區買權OI落在26,700點，賣權最大OI落在26,650點 ; 月買權最大OI落在27,000點，月賣權最大OI落在19,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.45上升至1.46。VIX指數上升0.37至23.06。外資台指期買權淨金額3.71億元 ; 賣權淨金額0.3億元。整體選擇權籌碼面中性。