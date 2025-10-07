美政府關門、債市盤整！辣媽：盡快恢復影響不大...但拖太久恐有評級壓力

美國政府停擺第六天 債市進入盤整期

政府停擺持續中，這六天白宮持續向民主黨施壓，甚至威脅將對聯邦員工進行「大規模裁員」。雖尚未公布具體人數，但這已加劇市場對公共部門支出與經濟活動停滯的擔憂。除此之外，金融市場動態也被牽動著。

數據黑箱期拉開序幕 市場風險升高

多個政府機構（如勞工統計局、經濟分析局、人口普查局）已全面暫停數據發布。

這迫使聯準會與投資人轉向依賴私營數據（如 ADP、ISM）進行判斷，也讓市場預測難度提高。

債市盤整 波動性降至近四年新低

由於經濟數據中斷、交易動能不足，衡量債市波動的指數--MOVE已降至自2021年底以來最低點。

目前債市進入「整理盤整期」，但市場共識是：「若政府突然達成協議、數據密集釋出，波動率可能劇烈反彈。」

部分投資機構認為：若停擺時間不長，影響將屬「技術性干擾」，對市場結構影響有限。但若僵局拖延，政治信心與制度穩定性將逐步受損，甚至可能帶來信用評級壓力。

接下來，觀察的重點如下：

1.美國政府停擺已進入第六天，市場普遍預期至少還會持續兩週以上。由於參議院最快要到週五才復會、眾議院要到下週二才重返華盛頓，目前沒有明確的投票時程。

2.原訂於10月15日公布的CPI（消費者物價指數）若停擺未解，將可能延後發布。

3.本週美國同時進行3年、10年與30年期公債標售，投資人正緊盯市場反應。

看來政治僵局還要拖個一陣子，希望早點和平落幕啊！

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。