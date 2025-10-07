快訊

不吃保健品也不戒酒 79歲長壽研究者堅持實踐兩個「抗衰老習慣」

小資福音？iPhone 17e傳明年上半年登場「有A19晶片和動態島」

光復鄉今恢復上班課！學生難掩興奮 家長「借車」接送：交通太亂了

AMD再點燃AI熱潮 台積電ADR首破300美元拉抬台股

中央社／ 台北7日電

AI熱潮持續延燒，超微（AMD）與OpenAI達成AI晶片供應協議，6日股價暴漲逾2成，台積電ADR也首度衝破300美元大關，有利今天台股表現。法人看好這波多頭一時沒有衰竭跡象，但漲勢過度集中，仍得提防短線拉回。

儘管美國政府停擺已持續6天，但AMD與OpenAI達成晶片供應協議，再度點燃華爾街AI行情，美股包括標普500指數、那斯達克指數收盤都再創新高。

6日道瓊工業指數小跌63.31點或0.14%，收46694.97點。標普500指數小漲24.49點或0.36%，收6740.28點。以科技股為主的那斯達克指數揚升161.16點或0.71%，收22941.67點。費城半導體指數更勁揚190.32點或2.89%，收6774.06點。

AMD與OpenAI達成AI基建合作協議，價值數百億美元，推動股市樂觀情緒，AMD盤中股價漲幅一度高達37%，最終收盤大漲39.04美元或23.71%，收203.71美元；台積電ADR也上漲10.21美元或3.49%，收在302.4美元，首度衝破300美元大關；AMD競爭對手輝達（NVIDIA）小跌2.08美元或1.11%，收185.54美元。

永豐投顧分析，這波美股與台股大漲，主要圍繞AI投資，台股漲勢集中在AI零組件、組裝股，建議投資人趨勢未變之前，仍應把握趨勢，集中持有強勢股。

不過永豐投顧也提醒，AI趨勢發熱，市場一面倒，雖然多頭衝力一時沒有衰竭跡象，但仍建議投資人可適時降低部位，兼顧利潤與風險。

