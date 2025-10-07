聽新聞
台股吸引散戶投資人積極追買 500億元買盤等待進場
近來台股不斷創下歷史新高，吸引散戶投資人積極追買，帶動融資餘額已連續六個月增加，上周五來到2,818.9億元，不過相較去年7月高峰的3,404億元，潛在空手投資人的買盤，還有超過500億元資金等待進場。
台股一路強漲，吸引散戶大軍持續回籠。根據統計，代表散戶的融資餘額，上周大增103.3億元、來到2,818.8億元，雖攀升至本波反彈高峰，但距離去年中旬高點3,404億元，還有586億元的不少差距。
法人指出，即便扣除3月底、4月初因台股重挫崩跌而重傷出場、無力再戰的投資人，以上周五融資餘額來看，即便近期快速增加，估計仍有超過500億元的空手投資人還在觀望，這數百億元的資金，將是台股再創高的重要助力。
事實上，近期融資餘額快速增加的個股，多為市場的指標飆股，包括國精化（4722）、華邦電（2344）、中光電（5371）、國巨（2327）、南電（8046）、群聯（8299）、力積電、台達電（2308）等，幾乎多為電子股，其中除了散戶追捧外，也不乏主力透過融資擴大槓桿點火拉抬。
法人指出，自從幾年前，美股Gamestop上演散戶軋空法人劇碼吸引全球矚目，台股散戶的力量就逐漸受到市場重視。
