聽新聞
0:00 / 0:00

台股吸引散戶投資人積極追買 500億元買盤等待進場

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

近來台股不斷創下歷史新高，吸引散戶投資人積極追買，帶動融資餘額已連續六個月增加，上周五來到2,818.9億元，不過相較去年7月高峰的3,404億元，潛在空手投資人的買盤，還有超過500億元資金等待進場。

台股一路強漲，吸引散戶大軍持續回籠。根據統計，代表散戶的融資餘額，上周大增103.3億元、來到2,818.8億元，雖攀升至本波反彈高峰，但距離去年中旬高點3,404億元，還有586億元的不少差距。

法人指出，即便扣除3月底、4月初因台股重挫崩跌而重傷出場、無力再戰的投資人，以上周五融資餘額來看，即便近期快速增加，估計仍有超過500億元的空手投資人還在觀望，這數百億元的資金，將是台股再創高的重要助力。

事實上，近期融資餘額快速增加的個股，多為市場的指標飆股，包括國精化（4722）、華邦電（2344）、中光電（5371）、國巨（2327）、南電（8046）、群聯（8299）、力積電、台達電（2308）等，幾乎多為電子股，其中除了散戶追捧外，也不乏主力透過融資擴大槓桿點火拉抬。

法人指出，自從幾年前，美股Gamestop上演散戶軋空法人劇碼吸引全球矚目，台股散戶的力量就逐漸受到市場重視。

散戶投資人 台股

延伸閱讀

台積電（2330）不拆股原因曝光？網一針見血：拆了就髒、散戶太多

創新高後還能攻？台股雙軋行情還有戲 五大警訊未現身

法人教戰…台股四大選股策略 掌握市場趨勢先機

台股高點不設限 10月注意漲多拉回即買點

相關新聞

台股「三個太陽」照亮錢景 大盤後市欲小不易

加權指數上周五持續創歷史新高，本周雖然因為連續假期僅剩三個交易日，不過法人指出，在「三個太陽」輝達、蘋果、台積電股價走強...

台股多頭列車啟動！法人解析後市「三箭齊發」再創新高

美股創新高後，市場多頭氣勢旺，台股在重要權值股帶頭撐盤下，AI概念股、半導體、軍工等三大族群全面啟動多頭行情。法人認為，...

歷史經驗…台股中秋節後看漲 10月震盪機率高

投資人擔心中秋節後的台股走勢、及美國政府關門所造成的後續效應等，不過法人說，其實都不用怕，根據歷史經驗統計，之後都會漲。...

台股上週大漲1180點 法人：後市緊盯美股與台積電

台股10月開場亮眼，上週五集中市場指數收在26761.06點，再創歷史新高，單週大漲1180.74點或4.62%。法人觀...

台股吸引散戶投資人積極追買 500億元買盤等待進場

近來台股不斷創下歷史新高，吸引散戶投資人積極追買，帶動融資餘額已連續六個月增加，上周五來到2,818.9億元，不過相較去...

就市論勢／「賣鏟子型」企業 可留意

台積電、加權指數在中秋節前，股價分別雙創歷史新高，股價技術面看漲不回，多方上攻氣勢強勁。隨10月中旬台積電法說會召開，美聯準會10月降息機率升高，市場風險性資金提早布局台股AI、半導體兩大族群淘金，主要來自美科技大廠投入AI資本支出續增、全球AI基建需求高漲不退。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。