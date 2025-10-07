台股「三個太陽」照亮錢景 大盤後市欲小不易

加權指數上周五持續創歷史新高，本周雖然因為連續假期僅剩三個交易日，不過法人指出，在「三個太陽」輝達、蘋果、台積電（2330）股價走強、持續照亮台股下，目前台股豔陽高照，沒有烏雲，後市欲小不易。

加權指數上周大漲1,180點，漲幅4.6%，且連六周上漲。美股四大指數上周五漲跌互見，不過漲跌幅度均不大。因此即便本周僅剩三個交易日，市場仍看好台股有機會繼續攻高。

統一投顧董事長黎方國指出，包括輝達、蘋果、台積電等三個太陽近期股價強勢，也帶動相關供應鏈吃香喝辣。

近期輝達投資OpenAI及英特爾，OpenAI則擴大採購輝達GPU，星際之門（Stargate）計畫增加投資，AI相關概念股仍為主流，包含組裝、零組件、散熱、PCB等。

iPhone 17銷售超出預期，預期相關蘋果供應鏈營運動能受惠於Apple新品追單。

全球AI需求暢旺，台積電產能持續滿載，股價也持續創新高，近期多家CSP廠調高資本支出，將繼續帶動先進製程成長，前景樂觀，也將帶動台積電供應鏈如矽晶圓、特用化學、先進製程設備、先進封裝、IC設計、廠務工程、測試等表現。

此外，10月有不少利多，包括Fed降息、台積電法說，以及美股財報周。降息利多將帶來資金活水，台積電10月法說會預期可望釋出關於美國廠及消費電子產品樂觀展望，而美股財報周只要數字能優於市場預期，股價也可望有所表現。

因此，黎方國表示，在目前台股豔陽高照，沒有烏雲下之下，投資人不用預設高點，只要沒有出現爆大量（6,000億元以上）收長黑K、跌破5日、10日均線以前，台股都會驚驚漲、看回不回。

操作方向上，建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群包括AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋果供應鏈、機器人等。