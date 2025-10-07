歷史經驗…台股中秋節後看漲 10月震盪機率高

投資人擔心中秋節後的台股走勢、及美國政府關門所造成的後續效應等，不過法人說，其實都不用怕，根據歷史經驗統計，之後都會漲。法人說，雖然10月可能震盪機率較高，投資人反而要趁拉回時找買點，但不要過度追高。

統計2010年至2024年數據，歷史經驗顯示，中秋節後台股表現漸入佳境。節後20日上漲機率僅47%，平均跌幅0.6%，不過節後40日、60日，上漲機率分別提升至60%、73%，平均漲幅分別為0.3%、2.2%。

此外，根據近十年統計，第4季是台股最會漲的一季，10月上漲機率七成、11月上漲機率六成、12月上漲機率八成，平均漲幅分別為0.1%、3%、1.8%。

另外美國政府關門，市場不免擔憂一些重要經濟數據變成蓋牌，例如上周五的非農就業數據跟失業率都沒辦法公布，是否會影響到聯準會的貨幣政策？

統一投顧董事長黎方國表示，過去五次美國政府關門期間，即便前期股市可能會先跌，但最後統計關門期間，美股都是上漲的。其中美國總統川普第一任任期2018年12月22日，關門天數達35天，期間美股上漲10.2%漲幅最高；其次是2013年10月1日關門天數16天，期間美股上漲2.3%，漲幅第二高。

黎方國分析，今年9月是近15年最強的9月，根據統計，如果9月沒有下跌，第4季台股表現會更好。雖然10月可能會較為震盪，不過11、12月加權指數會更為強勢，因此投資人不用過於擔心美國政府關門，反而要趁股市拉回時找買點。

台新投顧副總經理黃文清指出，即便美國政府關門，也不見得是壞事，畢竟過去經驗顯示，最終都會解決，關門期間美股也都還是走強。

而美國政府單位停擺導致官方經濟數據發布延遲，上周五沒有公布非農就業數據與失業率，但之前疲弱的就業相關數據也不大可能一瞬間就扭轉，加上聯準會仍會參考民間數據做為政策依據，近日公布的小非農數據不如預期，加上通膨沒有太大變化，不大可能影響到聯準會的利率決策，預期年底前還是會有2碼降息空間。