就市論勢／「賣鏟子型」企業 可留意

盤勢分析

台積電、加權指數在中秋節前，股價分別雙創歷史新高，股價技術面看漲不回，多方上攻氣勢強勁。隨10月中旬台積電（2330）法說會召開，美聯準會10月降息機率升高，市場風險性資金提早布局台股AI、半導體兩大族群淘金，主要來自美科技大廠投入AI資本支出續增、全球AI基建需求高漲不退。

當全球AI大趨勢的熱浪升起，作為AI、半導體主要供應鏈的台股，第4季台股行情滾燙，值得期待。不過，在加權指數屢創新高之際，仍須留意高檔震盪與短線回檔風險，避免追高後，市場或個股出現較大的波動，影響投資決策與績效表現結果。

值得注意的是，美國AI界及美股近來有關AI的利多消息不斷，包括最新OpenAI市值超過5,000億美元，代表市場對AI前景持續看好，近期在輝達、博通、台積電ADR等重量級半導體股領軍下，美股繼續維持創新高表現，也帶動台股同步衝高。

預期全球風險性資金帶動新一輪資金行情的催化下，建議投資人第4季可以優先布局「賣鏟子」型企業，鎖定具基本面的AI績優股及邊緣AI受惠股，為明年台股多頭行情提早布局。

投資建議

受限於美台半導體關稅談判尚未明朗，台股投資隱憂可能隨時浮現，同時，台股創新高的過程中，若有任何風吹草動，都將影響資金輪動快速，造成個股波動大增，建議投資人第4季錢進台股，不妨優先考慮台股主被動型ETF，不論從股價成長或參與領息來看，第4季都有機會掌握「息利雙收」表現。

同時，ETF透過指數公司一籃子選股，加上定期檢視成分股表現，可以汰弱留強，貼近台股市場投資脈動，一網打盡鎖定台股優質產業及企業，若再分批布局，可強化投資風控，降低市場波動風險，是中長期投資理財規劃的穩健選擇。