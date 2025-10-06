推動優質企業上市 回響熱

臺灣證券交易所攜手KPMG安侯建業會計師事務所，10月1日舉辦「2025年推動優質企業邁入資本市場座談會」，吸引多位產業先進與企業代表熱烈參與。

為協助優質企業進入資本市場，臺灣證券交易所與櫃檯買賣中心共同成立「資本市場服務團」整合資源、打造一站式服務平台，與中介機構、公部門及新創生態圈密切合作，推動台灣資本市場成長，以邁向「亞洲資產管理中心」與「創新公司聚集板塊」為目標。

證交所副理張雪真於致詞表示，今年在關稅與匯率波動等外在不確定性考驗下，台灣資本市場表現仍亮眼。台股加權指數近期突破26,000點，證交所持續服務大中小型企業，目前台股總市值約84兆元，成交日均值達3,736億元，顯示我國人才與企業持續精進所累積的實力及競爭力。

台灣不僅以製造見長，更須積極布局前瞻與創新產業，為此，證交所建置「創新板」，採市值為門檻，鼓勵具核心技術、關鍵技術等軟實力的企業善用資本市場加速成長，帶動產業升級並強化國際競爭力。我們將透過創新板等多元籌資機制，協助具成長動能的企業茁壯，進一步擴大資本市場深度與廣度。

本次座談會特別邀請已成功上市的振大環球劉文忠執行副總，以及上櫃公司銳澤實業趙宥琮財務長，現場分享上市櫃實務經驗與公司掛牌後對整體營運的助益，並由KPMG安侯建業會計師事務所就「企業進入資本市場應注意事項」說明，讓與會者對資本市場操作與企業成長有更深入的了解，成為本次座談會的一大亮點。