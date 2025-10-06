8月台股大好！金融三業單月獲利1174.6億 創今年次高

金管會公布最新的金融三業獲利統計，截至8月底止，金融三業獲利6040.81億，較去年同期的8192.6億元，年減率約26.3%，不過8月的單月獲利1174.61億元則創下今年以來單月次高紀錄，最主要受惠於8月的台股大盤指數上漲690點的加持，使金融三業都有更佳的投資獲利貢獻。

今年前8月金融三業的獲利較去年同期大縮水，最主要仍在於今年4、5月的台幣匯率大升值及債券投資損失重創壽險業者；不過，隨著第三季台股一路走高，以及股利發放的效應，金融三業連續7、8月的單月獲利持續攀升，而在台股8月大盤指數大漲690點的加持之下，金融三業都有相當的資本利得加持，也推升金融三業在8月單月獲利1174.61億元，創下今年以來次高水準，僅次於6月的1453億元。

根據金管會公布的統計，銀行業獲利今年前八月獲利4316.2億，較去年同期成長5.8%，也是金融三業裡，唯一獲利年成長的業別，其中，銀行業在8月的單月獲利616.8億，除了有手續費與利息收入的挹注，8月續有股利發放，此外股市續漲頻創史上新高紀錄，整個8月大盤指數上漲690點的水準，也使銀行實現可觀的投資利得入袋。

受到匯市與債市衝擊，使保險業投資利得大受衝擊，也使保險業今年前八月獲利僅有788億，較去年同期的3054億，大幅衰退74.2%，獲利連去年的3成都不到，由於金管會在6月底採取暫行措施允許業者用責準金來彌補虧損，並且用半年匯率均價來計算匯損，使壽險業和產險業今年前八月累積仍有獲利788億，在台股大盤續揚的加持之下，8月單月獲利364億。

證期三業在8月同樣由於台股的挹注，8月單月獲利193.81億，較7月單月的174.41億元增加，整個證期三業今年前八月獲利936.61億。觀察金融三業，今年前八月除了投信業者受惠於ETF規模擴張，手續費大增挹注獲利高達11.24%的年增率之外，券商今年前八月由於股市今年上半年因為美國對等關稅衝擊為主的動盪，使經紀、自營、承銷業務都受影響，因此獲利年減16.55%，也使證期三業獲利較去年同期衰退11.5%；若以證期局所公布的近五年統計觀察，今年前八個月獲利936.61億，相較於去年的1058.3億、2021年的1011.41億，為近五年來的中等水準，高於2022年、2023年的484.43億、706.17億元。

進一步觀察券商在經紀、自營、承銷業務今年前八月的表現，今年前八月這三種項目的收入，分別為811.37億、239.6億、43.38億元，分別較去年同期減少16.06%、11.76%和30.78%，其中，承銷業務的衰退，主要也和股市有關，由於上半年在川普對等關稅衝擊籠罩，由於承銷業務也得包銷一定的股票，亦使券商卻步以免招致更多投資損失。