大摩鎖定這些AI概念股！看好9月營收年月雙增 展現基本面實力

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
在近期美、台股齊創新高之際，資金回流動能明顯升溫，外資目光再度聚焦基本面穩健的成長型個股。圖／本報資料照片

在近期美、台股齊創新高之際，資金回流動能明顯升溫，外資目光再度聚焦基本面穩健的成長型個股。根據摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，多檔台股重量級企業9月營收有望延續強勁動能，包括台積電（2330）、緯穎（6669）、台達電（2308）等AI與電子族群可望交出月年增雙位數佳績。

除鴻海（2317）、信驊（5274）等創歷史新高外，根據大摩9月營收預測，還包括台積電、緯穎、祥碩（5269）、創意（3443）、京元電（2449）、台達電、光寶科（2301）、鴻準（2354）等AI相關族群營收可望繳出月、年增雙位數佳績，展現基本面實力。

台積電將於16日舉行法說會，市場聚焦第3季營運與AI晶片需求展望。大摩依舊看好台積電在AI與先進製程領域的長線優勢，並將其列為大中華半導體族群首選個股，維持「優於大盤」評級，目標價由1,388元一舉調高至1,588元，後市成長潛力十足。

創意方面，基於大摩對亞洲ASIC設計產業的正面看法，因此給予創意維持「優於大盤」評級、目標價1,480元。若創意能再拿下具高獲利潛力的AI ASIC或HBM4 base-die專案，將對該股後續表現抱持更為積極的看法。

另外，儘管Tesla已解散Dojo團隊，不過大摩指出，xAI的ASIC開發進展持續推進。展望後市，根據調查顯示，xAI採用5奈米製程的ASIC將於2026年初開始為創意帶來營收貢獻，並預計在同年下半年推出3奈米版本，進一步強化技術與效能優勢。

值得注意的是，台達電股價近周大漲11%至942元，已超越大摩設定的目標價880元。展望後市，大摩指出，台達電持續擴張產能，預計將帶動2026至2027年業績成長。

事實上，台達電在泰國新設三座廠房，另有三座聚焦電力與液冷系統的新廠正在興建中，美國也同步增設產能，後市將有效紓解產能瓶頸，並推升相關營收，尤其是液冷系統業務，成為未來成長動能之一。

大摩 AI 營收 台股 基本面

