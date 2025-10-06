高市早苗勝選 支持寬鬆貨幣政策、日股6日大漲噴出

日本自民黨總裁選舉由高市早苗勝出，並有望成為日本首位女首相，在財政方面預期她將延續安倍晉三路線，支持寬鬆貨幣政策，市場樂觀預期後市，日經225指數6日開盤大漲噴出，盤中最高上漲2,207點至47,976點，漲幅達4.8%，再刷新盤中歷史新高。

野村投信指出，從長期趨勢來看，自2012年底安倍晉三上任並推動「安倍經濟學」以來，日本股市已進入結構性上升軌道。隨著企業治理改革深化、資本市場制度完善與經濟結構轉型，日本股市具備中長期成長潛力，正吸引全球投資人目光。日本經濟擺脫了近30年的通貨緊縮，東證全力協助強化日本公司治理，提高企業價值，扮演股市助攻的角色，步入成長軌道，企業積極改革，公司治理改善、股票回購與股利發放增加，吸引長線資金回流。

此外，巴菲特持續看好日本五大商社，高喊「50年不賣」，展現對日本企業的高度信任。外資於今年4月買超日股達3.67兆日圓，創歷年單月最高紀錄。另一方面，日本政府退休金GPIF預計將100兆日圓轉向公開市場。日股利多齊聚，無論是國際資金還是本地投資者，都看好日本市場的長期潛力。