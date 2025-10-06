中秋變盤不用怕 近十年台股中秋後股市表現佳

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
根據群益投信統計，觀察過去10年，歷年中秋節前後股市表現並沒有明顯的變盤，反而上漲機率有七成以上。圖／本報資料照片
過往總有中秋變盤的說法，不過，根據群益投信統計，觀察過去10年，歷年中秋節前後股市表現並沒有明顯的變盤，節後股市漲跌互見，反而上漲機率有七成以上，重點還是在選股不選市，因此建議可用專家選股的主動式台股ETF（指數型股票基金）介入台股投資。

國泰投信ETF研究團隊指出，回顧台股加權報酬指數自2005年以來的表現，11月至隔年7月為歷年表現相對亮眼的區間，因此現階段適合伺機布局。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易分析 ，台股接下來將為「選股不選市」表現，建議可採取成長股與價值股雙軌並重來因應。目前全球AI應用持續擴強，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。看好先進製程、IC設計(PMIC,高速傳輸)、CCL/PCB/ABF產業龍頭、高配息AI server ODM&關鍵零組件；非電子部分則是高配息運動休閒龍頭、生技（新藥與CDMO龍頭廠商）、資產管理龍頭、高配息金控&營建商辦龍頭。

此外，中秋、十一本來就是傳統消費旺季，台股大陸十一長假受惠股大致上可從消費性電子、食品民生中概通路、航空觀光三大類觀察，這些也次短線上可留意的投資題材。

