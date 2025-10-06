台股多頭列車啟動！法人解析後市「三箭齊發」再創新高

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
美股創新高後，市場多頭氣勢旺，台股在重要權值股帶頭撐盤下，AI概念股、半導體、軍工等三大族群全面啟動多頭行情。法人認為，美國聯準會啟動寬鬆政策周期、增長企業獲利和經濟動能、美股企業今、明年獲利也開始上修等三箭齊發下，均有助多頭行情延續。

台股3日大漲382點，終場收在26,761點 ，再寫歷史新高，成交量4,757億元。周線收紅，大漲1,180點。針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股近期士氣如虹，盤面在AI、軍工及記憶體等族群齊力上攻，不斷寫下新高；其中，電子類股指數、半導體指數3日更同步創歷史新紀錄。非電族群表現則相對較疲軟。

安聯投信表示，有鑑於關稅影響放緩，在美股企業今、明年獲利也開始觸底上修，意味基本面繼續支持股市表現，相關供應鏈與台股有望雨露均霑。AI結構利基驅動成長引擎，亦抵銷部分負面干擾。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，台股從第3季同時參與成長與累積息收資產、正式跨進第4季傳統旺季。對偏好高股息的投資人而言，不能只看配息率，總報酬表現更該長期被關注；而對偏愛成長股的投資人來說，AI是長期趨勢，但短期亦須關注估值風險。

展望第4季，安聯投信台股團隊表示，AI長期趨勢不變，雖然短期可能面臨短線漲多修正壓力，但AI產業革命大方向確定不移；其次，供應鏈重組機會，地緣政治推動供應鏈分散化，對台灣製造業是長期利多；第三是資金回流趨勢，亦可留意外資對亞洲股市重新評價所帶來的潛在機會。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，2026年企業獲利預期有上修趨勢，有望支撐第4季行情。在投資建議上，挾AI題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤，盤面類股持續輪動，可留意10月中重要法說登場以及其對明年展望的看法勢將牽動市場氛圍。

