台股上週大漲1180點 法人：後市緊盯美股與台積電

台股10月開場亮眼，上週五集中市場指數收在26761.06點，再創歷史新高，單週大漲1180.74點或4.62%。法人觀察，AI趨勢發熱，市場一面倒，後市須緊盯美股與台積電動向。

永豐金投顧分析，在輝達（NVIDIA）股價創新高，以及AI人工投資投資熱下，台股上週衝力強大，輕易突破26500點大關。

美股同樣牛氣沖天，雖然有美國政府關門問題，但市場選擇忽略。科技股主攻，特別是半導體指數大漲，輝達市值已經超過4.5兆美元；ChatGPT開發商OpenAI轉讓股份，估計市值已膨脹到5000億美元，利多紛陳。

永豐金投顧認為，上週美股與台股大漲，主要還是圍繞AI投資，漲勢由輝達帶動，台股上漲股票圍繞AI零件、組裝，建議投資人趨勢未變之前，仍應把握趨勢，短線操作不應分散，宜集中持有強勢股。

不過永豐金投顧也提醒，台股有價漲量縮現象，後續應觀察台積電的量價配合。台積電股價已經衝高到1400元，自9月以來已大漲約240元，這段時間台積電日成交量大多能穩定在35000張上下，如果能維持量穩，則股價可繼續前進，如果因事件激起較大成交量，表示長線籌碼鬆動，投資人宜應順勢調節。