上漲集中少數 台股逾三分之二股票跌破年線

台股今年以來已上漲逾三千七百點，理論上應是「萬家燈火」的好光景，但根據最新統計，目前為止逾三分之二的上市櫃股票跌破年線。法人建議，台股雖然不斷創新高，但的確已到達高點，此時不宜盲目追高。

台股上周五再創二萬六七六一點新高，今年來已上漲三七二五點，在現有一九一九家上市櫃股票中，只有六三三檔股票在年線之上，占比僅百分之卅二點九，也就是說，有高達三分之二的股票在過去一年的平均價格之下，顯示大盤的漲升結構僅集中在少數個股上。

在這些站穩年線的個股中，幾乎都可見到外資買超的身影。以買超金額來看，今年以來外資加碼台積電一七三六億元，排名第二的鴻海也達八六五億元，三、四名的台光電、奇鋐也分別達三一三億元、三○八億元，排名前四大的個股，全數由ＡＩ股包辦。值得注意的是，台積電貢獻台股大盤漲點二六三五點，占今年來漲點約百分之七十一。

此外，第四季台股高點已有外資喊到二萬七八○○點，內資法人認為中秋節後前期有機會挑戰二萬七千點大關，不過一旦上攻至此，投資人須關注停利訊號，避免情緒化追高，上調目標價的意義不大，因為整體台股市值將達百兆元里程碑，股票市值是ＧＤＰ的三倍以上，顯然估值已偏高。

富邦投顧董事長陳奕光指出，目前台股技術線型上仍明顯偏多，尚未見到轉空跡象，但乖離率過大，有短線過熱情形需要留意。