法人教戰…台股四大選股策略 掌握市場趨勢先機

台股今年以來大漲逾3,700點，理論上，應是萬家燈火的好光景，惟根據最新統計，截至目前為止，竟有逾三分之二的上市櫃公司股價跌破年線，凸顯大盤目前「選股不選市」的重要性，市場專家也提出目前選股的四大策略。

面對不同以往的投資格局，台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰等專家建議，目前選股首重四方向。

首先，可留意外資買超的大型權值股；其次，是投信、自營商每日買超的前五大主要個股；第三，外資加碼的前五名的櫃買中小型股；第四，沒有法人進出、但走勢凌厲的個股，操作不宜躁進、且不宜大部位押注。

台股上周再創26,761點歷史新高，今年來大漲3,725點之際，在現有1,919家上市櫃公司中，只有633檔股票在年線之上，占比僅32.9%，也就是說，有高達三分之二的上市櫃公司股價仍處於過去一年的平均價格之下，顯示大盤漲升結構僅集中在少數個股。

其中，若不考慮減資、除息等因素，僅以截至上周的收盤價計算，股本在10億元以上，今年以來，最會上漲的股票當屬德宏（5475），漲幅440%，排名第二是國精化（4722）的362%，第三是金居（8358）的299%。

另外，如興、尖點也都大漲逾200%；漲幅超過100%的還有南亞科、華邦電、富喬、勤誠、雷虎、威剛、台達電、東元、台光電、楠梓電、精成科、達興材料等，多集中在AI、記憶體、PCB等族群。