快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

聽新聞
0:00 / 0:00

法人教戰…台股四大選股策略 掌握市場趨勢先機

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股漲示意圖。圖／AI生成
台股漲示意圖。圖／AI生成

台股今年以來大漲逾3,700點，理論上，應是萬家燈火的好光景，惟根據最新統計，截至目前為止，竟有逾三分之二的上市櫃公司股價跌破年線，凸顯大盤目前「選股不選市」的重要性，市場專家也提出目前選股的四大策略。

面對不同以往的投資格局，台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰等專家建議，目前選股首重四方向。

首先，可留意外資買超的大型權值股；其次，是投信、自營商每日買超的前五大主要個股；第三，外資加碼的前五名的櫃買中小型股；第四，沒有法人進出、但走勢凌厲的個股，操作不宜躁進、且不宜大部位押注。

台股上周再創26,761點歷史新高，今年來大漲3,725點之際，在現有1,919家上市櫃公司中，只有633檔股票在年線之上，占比僅32.9%，也就是說，有高達三分之二的上市櫃公司股價仍處於過去一年的平均價格之下，顯示大盤漲升結構僅集中在少數個股。

其中，若不考慮減資、除息等因素，僅以截至上周的收盤價計算，股本在10億元以上，今年以來，最會上漲的股票當屬德宏（5475），漲幅440%，排名第二是國精化（4722）的362%，第三是金居（8358）的299%。

另外，如興、尖點也都大漲逾200%；漲幅超過100%的還有南亞科、華邦電、富喬、勤誠、雷虎、威剛、台達電、東元、台光電、楠梓電、精成科、達興材料等，多集中在AI、記憶體、PCB等族群。

個股 台股 股票

延伸閱讀

台幣回升、美債漲價效應 外匯存底估重返成長

台股熱到發燙、噴翻！PTT熱議：留現金是在不尊重多頭

0050根本無敵…唯一風險剩下戰爭？網：抱不住才是

0050突破60元…還在等大跌再買？清流君：做好配置ALL IN就對了

相關新聞

創新高後還能攻？台股雙軋行情還有戲 五大警訊未現身

台股上周創26,761點歷史新高後，市場專家預期，本波外資主導的雙軋行情（軋空單、軋空手）將持續發酵，推升行情持續走強，...

法人教戰…台股四大選股策略 掌握市場趨勢先機

台股今年以來大漲逾3,700點，理論上，應是萬家燈火的好光景，惟根據最新統計，截至目前為止，竟有逾三分之二的上市櫃公司股...

全球資金追逐 AI單引擎撐起台股

ＡＩ熱浪湧向台灣，資金及基本面雙重利多推升，台股大盤指數屢創新高，ＡＩ指標股台積電股價更來到一千四百元新天價。這波台股看...

上漲集中少數 台股逾三分之二股票跌破年線

台股今年以來已上漲逾三千七百點，理論上應是「萬家燈火」的好光景，但根據最新統計，目前為止逾三分之二的上市櫃股票跌破年線。...

台積電基本面持續強勁 法人圈關注地緣政治議題

台積電基本面持續強勁，已成為「法人圈共識」，惟川普政府花招不斷，針對半導體產業頻頻提出構想，使得地緣政治議題成為法人更為...

麥格理喊台積電目標價1,620元

台積電將於下周四（16日）召開法說會，外資圈趕在法說前，興起一波上調目標價風潮。繼高盛、摩根士丹利（大摩）、花旗之後，麥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。