麥格理喊台積電目標價1,620元

台積電（2330）將於下周四（16日）召開法說會，外資圈趕在法說前，興起一波上調目標價風潮。繼高盛、摩根士丹利（大摩）、花旗之後，麥格理證券於最新報告中，將台積電目標價由1,310元上調至1,620元，調幅24%，並維持「優於大盤」評等。

麥格理半導體產業分析師賴昱璋表示，AI需求的半導體製程將往更先進領域轉移，推動平均銷售價格（ASP） 增長，將抵銷台積電在地緣政治或營運成本上產生的負面影響，因而看好該公司未來營運持續成長。

賴昱璋指出，預計隨領先的AI晶片，如輝達的Rubin平台，以及Meta、OpenAI的自研晶片，還有Google的張量處理器（TPU）等轉向3奈米製程，2026年將看到市場對更先進節點的強勁需求，有助顯著增加台積電相關營收貢獻，隨著產品組合改善，將提高台積電平均銷售價格。

AI半導體製程朝3奈米邁進，帶動平均銷售價格上漲，同時抵消美國晶圓廠毛利率遭稀釋的影響。賴昱璋認為，台積電可能從2026年第1季開始，提高3奈米、5奈米製程報價。歷史趨勢顯示，在價格調整和先進製程產能提升驅動下，過去平均售價季增幅曾出現超過10%的狀況。

賴昱璋表示，儘管美國晶圓廠擴張會導致更高的折舊和當地成本，進而稀釋毛利率，但平均售價提升應能大幅抵消上述影響，預期在其他條件不變的情況下，3奈米、5奈米平均售價增長10%，可以提高台積電毛利率約1個百分點。

另外，賴昱璋認為，關稅和宏觀經濟風險對台積電的衝擊仍在可控範圍。最近強勁的iPhone銷量表明終端需求仍具備韌性。關稅或經濟疲軟帶來的負面影響尚未具體化，台積電近期表現仍有良好支撐，外部宏觀經濟因素帶來的風險是可控的。

近日不少外資陸續調高台積電目標價，如高盛將其2025年至2027年的預估獲利上調2%至9%，目標價上調16.7%到1,600元，重申「買進」評級。