台積電基本面持續強勁 法人圈關注地緣政治議題

台積電基本面持續強勁，已成為「法人圈共識」，惟川普政府花招不斷，針對半導體產業頻頻提出構想，使得地緣政治議題成為法人更為關注的焦點。

近期各界熱議「台灣矽盾」和「美國矽盾」議題，伴隨美國商務部長盧特尼克拋出「美台晶片製造五五分」構想，都持續在市場發酵。

台積電（2330）管理團隊一向不認同所謂「矽盾」說法，因台灣半導體產業是由有遠見的領袖如台積電創辦人張忠謀的創新商業模式，加上國際供應鏈與台灣適合的生態系統完備，以及工程師專業人才而有今日發展的成果。

不過，地緣政治議題持續發酵下，台積電身為龍頭廠，難免持續面對外界關注與詢問相關議題。

此外，台積電海外布局，特別是美國新廠後續2奈米以下產能擴充時間表與動態，也是一大焦點。

尤其美國已釋出「美國晶片製造長期占比要達四成」的想法，背後關鍵即是台積電等大廠投資。研調機構集邦科技（TrendForce）分析，為應對潛在的地緣政治風險，台積電2020年宣布於美國亞利桑那州興建第一座先進製程廠時，便擬定在當地設置六座廠區的規劃。隨著地緣政治風險和關稅問題愈演愈烈，台積電必須加快擴廠推進時程。

集邦分析，2021年全球晶圓代工產能仍以台灣為主，先進製程和成熟製程占比分別為71%和53%。預期經過海外一連串的擴產行動後將出現變化，2030年台灣先進製程產能占比將降至58%。