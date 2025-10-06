創新高後還能攻？台股雙軋行情還有戲 五大警訊未現身

台股上周創26,761點歷史新高後，市場專家預期，本波外資主導的雙軋行情（軋空單、軋空手）將持續發酵，推升行情持續走強，且在台積電ADR漲勢未反轉、新台幣未貶破前低等五大指標未現身前，27,000點將不是上檔天花板。

台股今年來大漲3,725點、漲幅16%，台積電（2330）就約貢獻2,635點漲點，占今年來漲點約71%，顯示整體盤面仍呈台積電「一個人的武林」，再加上外資下半年來已買超達4,180億元，推動指數一路看回不回，許多股票基金經理人、代操、自營商等沒有持有或重押台積電的內資，都面臨不小的績效壓力。

永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理江浩農分析，由於台積電占大盤權重已來到42.1%，再加上排名在後的鴻海3.6%、聯發科2.4%、台達電2.8%，這四大權值股合計比重已突破五成、來到51%。

而四大權值股又全數為AI供應鏈的要角，在美、英等全球各主要經濟體都大力擴大主權AI投資，為目前產業前景透明度最高的族群，只要這四大權值股不跌、台股就沒有大幅回檔的隱憂，驚驚漲的格局仍將持續，不僅「27K」都應不是大盤的預設高點，更高的指數都有極大的可能會出現。

富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國認為，目前在操作上，應持「不預設高點」的策略，五大警訊未出現前，大盤漲升結構就暫不會改變。首先，就是台積電ADR未出現大跌、或外資在台股沒有連續大賣台積電現股。

第二，外資在台股進出，未出現單日大賣逾400億元；第三，台股單日未爆出逾7,000億巨量，且行情收長黑；第四，新台幣未貶破前波低點，意味外資加碼資金動能無虞。

第五，政治面因素上，包括美國對半導體的「232」調查結果及Fed利率決策（將在10月30日凌晨公布最新利率決議）未出爐前，不宜預設行情高點。