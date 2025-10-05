台股高點不設限 10月注意漲多拉回即買點

台股高點不設限，本周五收盤再攀歷史新高價26761.06點，續揚1.45%，大漲382.67點，單周強彈1180.74點，平均日均量4766.45億元。三大法人動向上，僅有投信小幅調節3.68億元，外資買超595.86億元，自營商連續第4周回補241.65億元，三大法人合計買超833.83億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，AI題材不斷，包括輝達旗下GB系列產品下半年出貨量穩定增加，在輝達及四大雲端服務供應商加大投資帶動下，電子產業長線仍樂觀，加上聯準會10月再降息1碼機率高，資金效應有利股市表現，即使即將進入中秋與雙十連假，多頭持續強勢，推升台股進入10月即再創新高。

廖炳焜認為，目前加權指數本益比超過17倍，指數漲多即為最大風險，而從籌碼面分析，融資餘額確實出現短期增速加快，雖會使盤勢震盪幅度將加大，但整體融資並未失控。不過因為國內外仍存在不確定因素干擾，且今年第三季行情不跌反漲，10月指數仍有修正可能，預期屆時將會是長線另一波切入點。

永豐金證券也分析，上周成交量較前周下降，股價大漲、成交量下降表示市場惜售，籌碼沒有有效換手，容易累積獲利賣壓，必須注意。

然而，據國泰投顧統計，過往三十年，不論是成熟股市或是新興股市，第四季股市平均表現上漲近5%，明顯優於其他三季，具季節性效應。展望第四季，主要國家祭出財政刺激政策提振內需、聯準會重啟降息周期及AI 題材持續發酵推動企業成長等三大要素可望支撐全球股市行情。

廖炳焜指出，選股上仍應以目前強勢的科技股為主軸，建議選股不選市，可挑選晶圓龍頭大廠N2供應鏈、IC設計與IP、AI供應鏈、記憶體、機器人、AR/VR眼鏡、低軌衛星、軍工概念股、電力等。