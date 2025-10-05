就市論勢／AI+IC 雙核心 聚光

盤勢分析

輝達執行長黃仁勳預估OpenAI可能成下一家兆美元級的大科技公司，而市場預期輝達很可能成為第一家市值10兆美元公司。

10月中旬起美台科技財報將登場，預計外資將出現一波上修台積電目標價動作，然後但又擔心美國科技財報表現不佳的風險，但仔細看全球資金自9月下旬起連續加碼卡位，科技巨頭與美國政府聯手拉高AI股估值，光看英特爾9月股價暴漲，就可以得真正依照財報優劣投資的人，可能完全沒抓到股價趨勢是反應未來。

川普投顧日前放話認為季報資訊妨礙中長期投資建議取消，換言之，帳面數字的影響可能少於三天，同族群股價表現才是關鍵。

投資建議

美股續創新高，台灣具AI和IC雙核心，吸引外資積極加碼，指數支撐壓力的預估都是杯弓蛇影，不如看清楚現階段市場焦點。一、台積電（2330）法說前資金卡位，若台積電ADR不跌，台股指數就不跌，資金派對就繼續。

二、量能變化：單日成交量維持5,000-6,000億元尚未爆量失控，天價一定搭配天量；三、拉積盤：傳產與金融股沒有成長動能，過去的輪動補漲格局已改變，別亂換股操作。