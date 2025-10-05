快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／AI+IC 雙核心 聚光

經濟日報／ 曾炎裕（群益投顧副總裁）

盤勢分析

輝達執行長黃仁勳預估OpenAI可能成下一家兆美元級的大科技公司，而市場預期輝達很可能成為第一家市值10兆美元公司。

10月中旬起美台科技財報將登場，預計外資將出現一波上修台積電目標價動作，然後但又擔心美國科技財報表現不佳的風險，但仔細看全球資金自9月下旬起連續加碼卡位，科技巨頭與美國政府聯手拉高AI股估值，光看英特爾9月股價暴漲，就可以得真正依照財報優劣投資的人，可能完全沒抓到股價趨勢是反應未來。

川普投顧日前放話認為季報資訊妨礙中長期投資建議取消，換言之，帳面數字的影響可能少於三天，同族群股價表現才是關鍵。

投資建議

美股續創新高，台灣具AI和IC雙核心，吸引外資積極加碼，指數支撐壓力的預估都是杯弓蛇影，不如看清楚現階段市場焦點。一、台積電（2330）法說前資金卡位，若台積電ADR不跌，台股指數就不跌，資金派對就繼續。

二、量能變化：單日成交量維持5,000-6,000億元尚未爆量失控，天價一定搭配天量；三、拉積盤：傳產與金融股沒有成長動能，過去的輪動補漲格局已改變，別亂換股操作。

台積電 財報

延伸閱讀

軟銀、輝達皆投資…英特爾成美半導體製造要角 專家曝對台積電影響

WSJ：輝達向阿聯供應AI晶片的交易陷停滯 黃仁勳感到沮喪

無需大學文憑！黃仁勳點名AI時代下「1工作最夯」 可年入300萬

參議員施壓追問進度 英特爾承諾延宕至2030年俄亥俄廠建廠計畫不變

相關新聞

創新高後還能攻？台股雙軋行情還有戲 五大警訊未現身

台股上周創26,761點歷史新高後，市場專家預期，本波外資主導的雙軋行情（軋空單、軋空手）將持續發酵，推升行情持續走強，...

法人教戰…台股四大選股策略 掌握市場趨勢先機

台股今年以來大漲逾3,700點，理論上，應是萬家燈火的好光景，惟根據最新統計，截至目前為止，竟有逾三分之二的上市櫃公司股...

全球資金追逐 AI單引擎撐起台股

ＡＩ熱浪湧向台灣，資金及基本面雙重利多推升，台股大盤指數屢創新高，ＡＩ指標股台積電股價更來到一千四百元新天價。這波台股看...

上漲集中少數 台股逾三分之二股票跌破年線

台股今年以來已上漲逾三千七百點，理論上應是「萬家燈火」的好光景，但根據最新統計，目前為止逾三分之二的上市櫃股票跌破年線。...

台積電基本面持續強勁 法人圈關注地緣政治議題

台積電基本面持續強勁，已成為「法人圈共識」，惟川普政府花招不斷，針對半導體產業頻頻提出構想，使得地緣政治議題成為法人更為...

麥格理喊台積電目標價1,620元

台積電將於下周四（16日）召開法說會，外資圈趕在法說前，興起一波上調目標價風潮。繼高盛、摩根士丹利（大摩）、花旗之後，麥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。