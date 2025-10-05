快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

聽新聞
0:00 / 0:00

一周盤前股市解析／記憶體、CoWoS鏈 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（3日）受美國科技股走強激勵，指數以上漲57點開盤後，震盪走弱、漲勢收斂，一度僅漲32點，但在台積電逐步走強引領指數盤堅震盪走揚，終場大漲382點至26,761點，再創歷史新高；目前台股指數技術面維持偏多格局，市場法人看好短期可望維持強勢。

統一投顧協理陳晏平表示，儘管美國政府關門，但市場對AI前景的樂觀情緒仍持續增強，成功抵消川普政府威脅大規模裁員所帶來的不確定性，帶動美股持續走揚。目前台股技術面強勢，加上AI前景的樂觀情緒持續暢旺、iPhone17熱賣等利多，有利台股向上輪動，但本周仍有雙十連假效應，仍須提防節前獲利賣壓，預期短線上震盪盤堅、類股輪動。

操作上，建議布局績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、機器人、軍工及生技等。

台新投顧協理范婉瑜指出，台積電（2330）股價再次改寫歷史新高，推動加權指數來到歷史新高的26,761點，強勢族群持續輪動。操作上，逢低仍可先留意有基本面的族群，包括：記憶體、AI伺服器代工廠、CoWoS供應鏈、股價低基期的成衣製鞋、於美國有設廠的生技股等。

第一金投顧協理黃奕銓認為，台股9月月線連五紅，多頭市場創新高不預設高點，下半年業績為王，數字最好的當然仍是AI產業，伴隨著GB200、GB300放量與上市，AI供應鏈包括台積電、鴻海、廣達、奇鋐、緯創、台光電、勤城、聯亞、華星光、定穎等可以趁最近拉回布局。

台積電 台股指數 AI

延伸閱讀

永豐投顧：台積電股價連漲衝1400元 注意成交量

又一家外資上調台積電目標價 麥格理喊出1620元

台積電法說會前 法人最新報告上調第3季預期

3D IC搶2.4兆大餅

相關新聞

創新高後還能攻？台股雙軋行情還有戲 五大警訊未現身

台股上周創26,761點歷史新高後，市場專家預期，本波外資主導的雙軋行情（軋空單、軋空手）將持續發酵，推升行情持續走強，...

法人教戰…台股四大選股策略 掌握市場趨勢先機

台股今年以來大漲逾3,700點，理論上，應是萬家燈火的好光景，惟根據最新統計，截至目前為止，竟有逾三分之二的上市櫃公司股...

全球資金追逐 AI單引擎撐起台股

ＡＩ熱浪湧向台灣，資金及基本面雙重利多推升，台股大盤指數屢創新高，ＡＩ指標股台積電股價更來到一千四百元新天價。這波台股看...

上漲集中少數 台股逾三分之二股票跌破年線

台股今年以來已上漲逾三千七百點，理論上應是「萬家燈火」的好光景，但根據最新統計，目前為止逾三分之二的上市櫃股票跌破年線。...

台積電基本面持續強勁 法人圈關注地緣政治議題

台積電基本面持續強勁，已成為「法人圈共識」，惟川普政府花招不斷，針對半導體產業頻頻提出構想，使得地緣政治議題成為法人更為...

麥格理喊台積電目標價1,620元

台積電將於下周四（16日）召開法說會，外資圈趕在法說前，興起一波上調目標價風潮。繼高盛、摩根士丹利（大摩）、花旗之後，麥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。