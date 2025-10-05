快訊

價漲量增股躍衝關要角 台積、廣達、華邦電等展望偏多

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照

台股近來強勢走高，即將叩關27,000點。法人建議，投資人可布局「價漲量增股」，上周五收盤價較前周上漲、成交量較前周擴增，更獲法人買盤簇擁，包括台積電（2330）、廣達、華邦電等個股將躍居衝關要角。

美股走強，激勵台股多頭人氣，加上台積電法說會前，外資紛紛上調目標價，帶旺股價強勢表態，也連動台股指數屢屢創下歷史新高。隨市場交投暢旺，法人建議，投資人可布局「價漲量增股」，有量有價，後市偏多贏面高。

篩選上周五收盤價較前周上漲、成交量也較前周擴增，近周更獲三大法人買超逾6,000張的個股包括：華邦電、台新新光金、廣達、彰銀、永豐金、東元、台積電、技嘉、奇鋐、台燿等十檔。

台積電是帶動台股這波不斷創下歷史新高的領漲焦點。該公司本月中旬將召開法說會，市場預期將釋出正向的營運前景訊息，吸引近來外資圈紛紛調高目標價，配合多頭買盤積極卡位，股價表現亮麗。

與台積電同樣受惠AI熱潮的還有廣達、技嘉、奇鋐、台燿等個股。摩根士丹利證券對輝達GB系列伺服器出貨更樂觀，估今年出貨量上看3.4萬櫃，明年則至少6萬櫃，將嘉惠台廠廣達等業者。

奇鋐受惠AI伺服器散熱模組升規為液冷產品，在題材發酵下，上周股價連四漲、上周五收1,165元創歷史新高；台燿由於高階銅箔基板不但漲價、甚至恐供給短缺，激勵上周股價同樣連四漲，表現強勢。

金融股方面，隨美國聯準會（Fed）啟動降息循環，加上美國開始放寬金融監管，金融業迎來金融海嘯後的「金融時代」，吸引法人買盤布局，推升包括台新新光金、彰銀、永豐金等紛紛轉強走揚。

