永豐投顧：台積電股價連漲衝1400元 注意成交量
永豐投顧表示，台積電（2330）股價已經衝到1,400元，自9月到10月初已漲近250元，幸好日成交量都穩定在35,000張左右，如果能維持量穩，則股價可以繼續前進；如果因事件激起較大成交量，則表示長線籌碼鬆動，應順勢調節。
美股與台股上周科技股大漲，主要還是圍繞AI投資，目前AI的應用獲利還在醞釀，所以漲勢由輝達（NVIDIA）帶動，台股上漲股票圍繞AI零件、組裝，趨勢未變之前仍應把握趨勢，短線操作不應分散。
台股上周漲近1,200點，但成交量較前周下降，9月26日上市五日均量是5,092億元，10月3日則降到4,786億元，股價大漲、成交量下降表示市場惜售，籌碼沒有有效換手，容易累積獲利賣壓，必須注意。
永豐投顧表示，AI趨勢發熱，市場一面倒向多方出現連續大漲，多頭衝力一時沒有衰竭跡象，因此建議短線應該集中持有強勢股，但是降低部位，享受漲勢又避免波動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言